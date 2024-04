Leasys: nuova partnership con Treedom per ridurre impatto ambientale

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 28 apr - Leasys, joint venture tra Stellantis e Cre'dit Agricole Consumer Finance per soluzioni di mobilita', dal noleggio ai sistemi di gestione delle flotte aziendali, ha siglato una partnership con Treedom, per ridurre il proprio impatto ambientale.

Treedom e' la prima piattaforma che consente alle persone di piantare alberi a distanza, in varie parti del mondo, e seguire online la storia del progetto. "From Rent to Plant" e' un progetto interessante per i clienti aziendali che sanno che, scegliendo Leasys per la gestione della propria flotta, contribuiscono a risultati ambientali e sociali positivi in diverse regioni del mondo, e per l'azienda stessa che, attraverso questa iniziativa, riduce la propria impronta di carbonio e ispira un cambiamento sostenibile. Dall'inizio della partnership, Leasys ha piantato con Treedom un totale di 3.650 alberi in dieci Paesi (Haiti, Nepal, Camerun, Madagascar, Kenya, Guatemala, Colombia, Tanzania, Ecuador e Repubblica Dominicana). Gli alberi piantati possono essere visualizzati e localizzati utilizzando una mappa interattiva sul sito web di Treedom e sul sito aziendale di Leasys.

Attualmente la foresta piu' grande della societa' e' la "Leasys Group Forest", che conta 2.150 alberi.

Ars

(RADIOCOR) 28-04-24 15:28:34 (0359) 5 NNNN