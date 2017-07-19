Latte: Coldiretti, bene accordo su prezzo e impegno a rispettare contratti

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 28 mar -L'impegno al rispetto dei contratti e il raggiungimento di un accordo sul prezzo del latte per 3 mesi a 47 centesimi, piu' qualita' e piu' iva, "e' importante per dare stabilita' alle stalle italiane in un momento reso gia' difficile dall'aumento dei costi legato alle tensioni geopolitiche". Lo ha annunciato il presidente della Coldiretti Ettore Prandini al termine del tavolo convocato al Masaf a Roma per affrontare la crisi delle quotazioni. L'intesa prevede che l'eccedenza del latte conferito nel mese rispetto al corrispondente mese dello scorso anno, sara' al prezzo del latte spot ed e' prevista una verifica dei dati per evitare speculazioni.

Un risultato importante, dice Coldiretti, per dare risposte a una filiera che vede impegnate 23mila aziende zootecniche per un patrimonio di 1,5 milioni di vacche da latte, oltre a circa 1800 imprese di trattamento e trasformazione. Le consegne di latte bovino ammontano a 13 milioni tonnellate, di cui quasi la meta' viene dalla Lombardia. Il rispetto dei contratti pattuiti, ricorda Coldiretti, e' essenziale per sostenere gli allevamenti nazionali in un momento di grande difficolta', cosi' come il fatto di mantenere alta l'attenzione contro i fenomeni di pratiche sleali.

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