Jupiter am: l'oro potrebbe continuare a correre nonostante i record - PAROLA AL MERCATO

di Ned Naylor-Leyland e Daniel March* (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 05 mag - Nelle ultime settimane l'oro ha registrato record su record. Sebbene l'indebolimento del dollaro, dovuto ai previsti cambiamenti di politica 'dovish' da parte della Federal Reserve, sia un elemento chiave, le dinamiche alla base dell'impennata del metallo giallo sono piu' complesse. Non sono da escludere ulteriori rialzi del metallo giallo. L'oro ha gia' metabolizzato il ridimensionamento delle prospettive di allentamento della politica monetaria da parte della Federal Reserve prevista per il 2024. Nonostante cio', sta continuando la sua traiettoria al rialzo. Questo suggerisce che sono in gioco altri fattori, come il ritorno di una significativa domanda di oro fisico, in particolare dalla Cina e dal Medio Oriente. Questa ondata di acquisti fisici potrebbe essere determinata da una confluenza di fattori, tra cui le preoccupazioni inflazionistiche e le crescenti tensioni geopolitiche in Medio Oriente. Si sta assistendo a una domanda record di oro da parte della Cina e a flussi record di argento verso l'India, i flussi di investimento da parte degli acquirenti occidentali non sono aumentati. I popolari exchange traded funds (ETF) hanno registrato continui deflussi negli ultimi tre anni, poiche' gli investitori hanno scelto di trascurare i metalli e di inseguire i settori tecnologici e AI piu' alla moda. Nelle ultime settimane, tuttavia, i popolari ETF fisici hanno iniziato a registrare afflussi, suggerendo che il sentiment degli investitori potrebbe tornare a favore della classe d'investimento. In caso di ritorno di flussi sostenuti di investitori, prevediamo un ulteriore e sostenuto rialzo del prezzo dell'oro. Di conseguenza, osserviamo con interesse questo sottoinsieme di investitori.

