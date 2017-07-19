Italo: Montezemolo, treno e' futuro, utile per creare Stati Uniti d'Europa

Scelta strategica che deve diventare scelta europea (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Trento, 22 mag - "Il futuro dell'Europa e' il treno, anche in termini di sostenibilita', ecologia. E' anche un modo da parte delle aziende per andare verso gli Stati Uniti d'Europa". Lo ha detto a Radiocor Luca Cordero di Montezemolo, presidente di Italo, Fondazione Telethon e Manifatture Sigaro Toscano, a margine di uno dei panel del Festival dell'Economia di Trento, organizzato dal Gruppo Il Sole 24 Ore. "Con l'operazione che abbiamo fatto in Germania possiamo andare verso Nord, Belgio e Olanda. In Belgio nessuno prende l'aereo, si fa Parigi-Bruxelles in treno. Possiamo andare verso Est, Austria, Repubblica Ceca e Ungheria. Possiamo andare verso Sud. Quindi e' anche una scelta strategica che deve diventare una scelta europea", ha detto Montezemolo, spiegando che "queste devono essere delle belle operazioni europee, sono investimenti europei, non solo italiani o tedeschi". A chi chiedeva se ci fosse sostegno europeo per queste operazioni, Montezemolo ha detto che "sulla carta si', perche' l'Europa ha, sull'esempio di Italo, imposto a tutti i Paesi europei di aprire la concorrenza".

Ars

(RADIOCOR) 22-05-26 15:43:45 (0506) 5 NNNN