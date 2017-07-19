Ita Airways: pronta a entrare in nuova fase all'interno del Gruppo Lufthansa -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 12 mag - L'integrazione sempre maggiore nel Gruppo Lufthansa - prosegue la nota - consentira' a Ita Airways di sviluppare ulteriori sinergie industriali e commerciali con i vettori del Gruppo, preservando al tempo stesso la propria identita' italiana.

Per la Compagnia si tratta di un'opportunita' per consolidare il proprio ruolo di vettore di riferimento per l'Italia, contribuendo alla crescita della connettivita' del Paese e alla valorizzazione del Made in Italy nel mondo.

L'Italia rappresenta un mercato strategico nel panorama europeo e internazionale: e' la terza economia dell'Unione Europea e costituisce il piu' grande mercato di riferimento per il Gruppo Lufthansa al di fuori degli Stati Uniti e dei mercati domestici. In questo contesto, ITA Airways conferma il proprio ruolo centrale nel collegare il Paese con il resto del mondo, supportando turismo, imprese, scambi commerciali e mobilita' internazionale.

Proseguira' inoltre il percorso di integrazione di Ita Airways come quinta network airline del Gruppo Lufthansa, avviato con successo e gia' caratterizzato dal raggiungimento di importanti traguardi a beneficio dei clienti. Le iniziative realizzate finora hanno permesso di migliorare progressivamente l'esperienza di viaggio, rafforzando le opportunita' di connessione, l'integrazione dei servizi e la qualita' dell'offerta.

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(RADIOCOR) 12-05-26 11:11:36 (0297) 5 NNNN