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            Ita Airways: accordo di codeshare bilaterale con Volotea, 104 le combinazioni -2-

            Eberhart: "Miglioriamo connettivita' da e verso Fiumicino" (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 17 apr - "Con l'accordo di codeshare con Volotea, partner di grande affidabilita', ampliamo ulteriormente le opportunita' di viaggio per i nostri clienti, migliorando la connettivita' da e verso Roma Fiumicino e rendendo piu' semplice raggiungere numerose destinazioni in Italia e in Europa con un unico biglietto - ha dichiarato Joerg Eberhart, amministratore delegato di Ita Airways - Questa collaborazione rafforza il nostro impegno a offrire un'esperienza di qualita', valorizzando al contempo il ruolo di Ita Airways nello sviluppo della mobilita' aerea e del turismo nel Paese'.

            "Nel percorso avviato con l'accordo di interline sancito lo scorso anno, seguito dall'offerta congiunta presentata per la partecipazione alle procedure di gara della continuita' territoriale in Sardegna - ha affermato Carlos Munoz, fondatore e ceo di Volotea - questa partnership e' la naturale evoluzione di un processo che ci consente di offrire ai nostri passeggeri un numero ancora maggiore di destinazioni e combinazioni di viaggio, mantenendo al centro comodita', accessibilita' e qualita' del servizio".

            fon

            (RADIOCOR) 17-04-26 10:51:55 (0250) 5 NNNN

              


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