Ior: de Franssu, 'chiusa l'era dell'istituto come paradiso fiscale'

Negli anni stop 'migliaia conti non ammissibili per Statuto' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Citta' del Vaticano, 11 mag - Jean-Baptiste de Franssu ha lasciato la presidenza dello Ior a fine aprile, dopo dodici anni di mandato, e nell'ultima relazione di bilancio, quella del 2025, ricorda il profondo risanamento avviato e voluto da Papa Francesco per la 'banca' del Vaticano. Nell'ultimo bilancio firmato l'economista francese afferma tra l'altro: "Abbiamo posto fine in modo decisivo all'era dello Ior come paradiso fiscale". La piena trasparenza fiscale dell'istituto a partire dal 2015, ricorda, e' stata raggiunta con la "chiusura di migliaia di conti che non soddisfacevano i criteri di ammissibilita' previsti dallo Statuto". de Franssu ricorda quindi la "reputazione compromessa" nel 2012 e riconquistata con il lavoro di anni; lo Ior oggi collabora "con oltre trenta banche nel mondo" ed e' membro del Sepa, l'area unica dei pagamenti in euro. de Franssu rivela, poi, che "a fronte degli abusi finanziari" subiti prima del 2013", l'Istituto ha recuperato "ingenti somme da terzi" e "continua ad essere impegnato in azioni legati per ottenere giustizia in altri procedimenti".

Ggz

(RADIOCOR) 11-05-26 13:57:59 (0349) 5 NNNN