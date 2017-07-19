Imprese: Pts e Lca, serve dialogo con mercato capitali, soprattutto per Pmi

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 14 mag - Per Pts, gruppo della consulenza, e Lca Studio legale serve un dialogo piu' consapevole degli imprenditori con il mercato dei capitali, soprattutto per le Pmi. E' il contenuto dell'evento 'I capitali a fianco dell'imprenditore. Equity e debito come leve di crescita senza rinunciare alla governance' previsto oggi a Roma. L'iniziativa, che ospita Banca Finint, nasce con l'obiettivo di favorire un confronto tra imprenditori, investitori e professionisti del mondo finanziario e legale sul tema del sostegno alla crescita delle Pmi attraverso l'ingresso di capitali, preservando controllo, governance e visione imprenditoriale. Per Paolo Verna, presidente di Cdr Communication e partner di Pts, "oggi piu' che mai gli imprenditori hanno bisogno di comprendere come dialogare con il mondo dei capitali in modo consapevole. L'equity e il debito non sono solo strumenti finanziari, ma leve strategiche che, se ben strutturate, possono accompagnare la crescita senza snaturare l'identita' e la governance dell'impresa". Per Andrea Messuti di Lca Studio Legale "La media imprenditoria italiana deve anticipare i tempi e dotarsi di strumenti di equity e debito alternativi al sistema bancario tradizionale".

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(RADIOCOR) 14-05-26 10:49:17 (0252) 5 NNNN