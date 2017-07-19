Iccrea: Pastore, BdM Banca? Nostro interesse e' solo per sportelli

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 08 mag - Il gruppo Iccrea non e' interessato all'acquisto di una spa grande come BdM Banca, messa in vendita da Mcc (Invitalia) ma potrebbe essere interessata all'opportunita' di rilevare qualche sportello 'per integrare i nostri territori'. Cosi' Mauro Pastore, amministratore delegato di Bcc Iccrea, la capogruppo romana del gruppo del credito cooperativo, a margine dell'assemblea annuale dell'istituto. Pastore, interpellato sulla manifestazione d'interesse presentata assieme a Popolare Puglia e Basilicata a Mcc per rilevare la ex Popolare di Bari, spiega: 'non abbiamo interesse a fare operazioni diverse da quelle di un'ulteriore presenza in territori dove siamo forti e c'e' bisogno di qualche sportello in piu' oppure dove non ci siamo, i territori sono buoni e vogliamo avere una presenza'. Qualcosa di simile a quello gia' realizzato dal gruppo con l'acquisto da Bper di sei sportelli a seguito dell'incorporazione di Popolare Sondrio.

Ggz

(RADIOCOR) 08-05-26 15:06:58 (0487) 5 NNNN