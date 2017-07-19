I Com: azienda del marchio Bontempi si riposiziona e amplia oggetto sociale

Conferma fiducia nel management (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 27 mag - Ampliamento dell'oggetto sociale e riposizionamento strategico per I Com, azienda multinazionale con sede nelle Marche che commercializza gli storici marchi Bontempi e Farfisa (strumenti musicali giocattolo e strumenti musicali). Il processo parte dalle deliberazioni approvate dall'assemblea dei soci del 6 maggio. E' stato approvato all'unanimita' un nuovo Statuto Sociale che rafforza, spiega la nota, la struttura di governo societario e ridisegna il perimetro delle attivita'. A garanzia della continuita' gestionale e dell'efficace esecuzione del nuovo piano industriale, l'assemblea ha provveduto alla nomina dell'organo amministrativo. La scelta conferma la piena fiducia nel management e assicura una guida stabile e competente per le sfide future. Il nuovo consiglio di amministrazione risulta composto da Andrea Ariola, come presidente e dai consiglieri Mattia Ariola e Samuele Ariola. La rinnovata governance e' inoltre potenziata da previsioni statutarie mirate a garantire agilita' decisionale e stabilita', misure che, unite a una visione di lungo termine, assicurano un quadro indispensabile per perseguire un percorso di crescita sostenibile. Il fulcro della nuova strategia e' un importante ampliamento dell'oggetto sociale, che proietta la societa' in una dimensione di operatore integrato. La delibera assembleare, modificando lo statuto sociale, introduce formalmente l'operativita' diretta nei settori della logistica e della rappresentanza doganale, includendo la gestione di trasporti, magazzino, spedizioni e l'intera catena di approvvigionamento.

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(RADIOCOR) 27-05-26 12:37:39 (0284) 5 NNNN