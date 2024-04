GAM: la rivoluzione dell'intelligenza artificiale, quali implicazioni Esg? - PAROLA AL MERCATO

di Stephanie Maier * (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 21 apr - Lo scorso anno, il 2023, potrebbe essere ricordato come l'anno in cui l'intelligenza artificiale e i complessi algoritmi del machine learning hanno cambiato, in via permanente, diversi settori dell'economia reale. Attraverso il lancio di ChatGPT da parte di OpenAI, i chatbot basati sull'intelligenza artificiale sono entrati a far parte della nostra quotidianita' e hanno dimostrato la capacita' di elaborare enormi quantita' di dati online al fine di dare una risposta simile a quella umana ai quesiti che vengono sottoposti.

ChatGPT e' diventata l'applicazione internet in piu' rapida crescita, con 13 milioni di utenti al giorno a gennaio 2023.

Il mondo della finanza si era gia' accordo delle sue potenzialita'. Secondo Pitchbook, le start-up nel campo dell'intelligenza artificiale nel primo semestre del 2023 hanno raccolto fondi venture capital per 15,5 miliardi di dollari, i colossi del settore tecnologico come Google e Microsoft hanno fatto a gara per creare prodotti competitivi.

L'opportunita' AI Noi crediamo che l'intelligenza artificiale abbia le potenzialita' di far crescere i ricavi, migliorare l'efficienza e tagliare i costi delle aziende. Il suo utilizzo puo' rispondere a diverse esigenze delle aziende[4], tra cui l'automazione dei processi, l'analisi dei dati e il rapporto con clienti e collaboratori. Le imprese che possono avvalersi di tali tecnologie saranno in grado di attivare con rapidita' processi che normalmente fanno uso di enormi quantita' di dati e hanno tempi molto lunghi, e potranno identificare le tendenze emergenti sui mercati grazie alle capacita' di analisi dell'intelligenza artificiale.

L'intelligenza artificiale sta aiutando gli investitori a prendere decisioni informate, gli investitori gia' utilizzano l'elaborazione del linguaggio naturale per analizzare le informazioni, tra cui resoconti, rapporti sugli utili e notizie online su vasta scala.

Da una ricerca di Infosys e' emerso che le imprese che usano l'intelligenza artificiale possono far crescere i profitti del 38% e incrementare il valore lordo delle imprese di 14 mila miliardi di dollari entro il 2035. Secondo le stime di Goldman Sachs, l'intelligenza artificiale generativa, da sola, potrebbe far aumentare il Pil globale del 7% entro il 2033. A nostro giudizio, questi dati rendono gli sviluppi dell'intelligenza artificiale nonche' le societa' che possono usufruirne in modo efficace nei loro business model un investimento interessante.

L'intelligenza artificiale puo' essere un motore di cambiamento efficace per business model piu' sostenibili. I dati sugli investimenti quantitativi e qualitativi sono importanti per gli investitori responsabili. Attraverso l'analisi dei dati (dalla soddisfazione dei dipendenti alle emissioni della catena di distribuzione), gli algoritmi AI possono aiutarci a comprendere meglio l'impatto ambientale di un'azienda, le procedure di gestione della forza lavoro e la condotta di un'impresa. L'intelligenza artificiale puo' essere altresi' utilizzata per migliorare i modelli sul clima, ottimizzare la progettazione e i materiali per le infrastrutture rinnovabili, o identificare e prevedere le perdite di metano dalle condutture. Le conseguenze potrebbero essere rivoluzionarie nei settori in cui attualmente c'e' carenza di dati, per esempio nella misurazione degli effetti sulla biodiversita' monitorando in tempo reale la deforestazione attraverso le immagini satellitari. Avendo a disposizione una maggiore quantita' di dati, di migliore qualita', si produrranno effetti profondi sugli investimenti.

Gli investitori possono infatti comprendere meglio i rischi ESG e le loro ripercussioni. Tale trasparenza sta iniziando a riflettersi anche sulle modalita' di distribuzione del capitale.

Ci sono segnali convincenti che l'intelligenza artificiale potra' aiutare le aziende a essere piu' redditizie, trasparenti e verdi, tutti fattori importanti per gli investimenti sostenibili. Gli investitori devono pero' considerare anche i rischi derivanti dall'utilizzo dell'intelligenza artificiale.

* Global Chief Sustainability Officer di GAM Investments.

