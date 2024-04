GAM: la rivoluzione dell'intelligenza artificiale, quali implicazioni Esg? - PAROLA AL MERCATO -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 21 apr - Il rovescio della medaglia Questo utilizzo dell'intelligenza artificiale ha le potenzialita' di trasformare settori e posti di lavoro: dall'amministrazione all'architettura, l'AI potrebbe sostituire piu' di 300 milioni di posti di lavoro[7]. Di conseguenza le controversie nel mondo del lavoro sono inevitabili. In termini piu' strettamente tecnologici, il funzionamento dei modelli di intelligenza artificiale puo' essere opaco per via delle sue caratteristiche di 'scatola nera'. Grazie alla capacita' di fare calcoli complessi e usare molteplici fonti online, tale rischio non va sottostimato, in particolare quando la mancanza di trasparenza puo' generare fatti 'immaginari' che non fanno riferimento a una fonte diretta credibile, o quando le fonti rischiano di infrangere le leggi sulla privacy o sul copyright.

Analogamente, i sistemi di apprendimento dell'intelligenza artificiale possono essere tendenziosi. Nonostante i progressi nel machine learning, l'intelligenza artificiale riflette la qualita' della programmazione iniziale. Gli algoritmi che si basano su pregiudizi di razza, di genere o geografici che fanno parte delle decisioni umane, o che vengono sviluppati partendo da dati in cui alcuni gruppi non sono adeguatamente rappresentati, possono generare ulteriori forme di discriminazione. Amazon[8] ha smesso di utilizzare uno strumento di machine learning nel processo di assunzione dei dipendenti poiche' ha scoperto che favoriva i candidati maschi rispetto alle donne. Le caratteristiche di 'scatola nera' dell'intelligenza artificiale rendono difficile l'attribuzione di responsabilita' e il superamento dei pregiudizi.

Gli investitori non possono ignorare inoltre il fatto che l'intelligenza artificiale di per se' ha un'impronta carbonica notevole. La creazione e l'utilizzo di modelli di intelligenza artificiale richiedono un'enorme potenza di elaborazione dei dati. Secondo uno studio dell'Universita' del Massachusetts[9], la semplice creazione di un unico modello di AI richiede 626.000 libbre (ovvero circa 284.000 chili) di CO2, l'equivalente di 62 auto costantemente in moto per un intero anno. Considerato che solamente negli Stati Uniti ci sono 14.700 aziende che si basano sull'intelligenza artificiale[10] (e la cifra e' destinata ad aumentare), la quantita' di emissioni prodotte diventa preoccupante. Uno studio[11] ha evidenziato che l'uso di elettricita' dei data centre globali nel 2016 corrispondeva a circa l'1,15% e, nonostante i progressi nell'efficienza, tale cifra potrebbe raddoppiare entro il 2030.

I rischi per i mercati L'intelligenza artificiale e' uno strumento che entrera' inevitabilmente a far parte del nostro settore e dei settori in cui investiamo. Dunque, il nostro obiettivo e' di usarlo in modo appropriato, comprenderne i limiti e affrontare in modo costruttivo le problematiche strutturali. Considerati i possibili rischi dell'intelligenza artificiale, e' importante valutare i seguenti fattori: Trasparenza: sono stati presi dei provvedimenti per rendere il funzionamento dei modelli di AI (e la compilazione dei dati) il piu' possibile trasparente e accessibile? Gli sviluppatori si sono accertati che ai modelli di AI vengano forniti dati che riducono i pregiudizi al minimo? Applicabilita': l'intelligenza artificiale e' adatta al compito previsto? Fornisce dati accurati e utili? E' stata testata per evitare difetti che possono provocare danni? Diritti e responsabilita': sono stati presi dei provvedimenti per ridurre i possibili danni all'impresa e alla societa' civile in generale? Sono stati rispettati i requisiti della privacy per quanto concerne i dati utilizzati per la costruzione del modello? L'intelligenza artificiale ha mostrato un potenziale incredibile per trasformare gli investimenti, far crescere gli utili e incrementare la disponibilita' di dati critici, nonche' produrre risultati piu' sostenibili. I rischi e le ripercussioni strutturali porteranno probabilmente all'introduzione di nuove regole. Per quanto il quadro normativo sia ancora in via di sviluppo, con l'adozione di approcci diversi negli Stati Uniti, nell'Unione Europea e nel Regno Unito, le ampie applicazioni di questa tecnologia continueranno ad attirare l'interesse degli investitori e delle autorita' normative, sia per le opportunita' che per i rischi che comporta.

