Gam: i mercati attesi ad un punto di svolta con il Congresso Cinese alle porte - PAROLA AL MERCATO

di David Dowsett * (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 14 ott - La scorsa settimana e' iniziata in modo deciso, quando dati leggermente piu' deboli, in particolare negli Stati Uniti, hanno portato a speculazioni sul momento in cui la Federal Reserve (Fed) potrebbe cambiare le proprie decisioni relative alla politica monetaria. Nel corso della settimana, tuttavia, abbiamo assistito a dati leggermente piu' robusti e a commenti della Fed che hanno spento le speranze di un imminente allentamento dei rialzi. A titolo esemplificativo, utilizzando l'S&P 500 come denominatore di base, l'indice e' salito di oltre il +5% nei primi due giorni della scorsa settimana, poi chiusa a +1,5%. Il mercato obbligazionario e' stato altrettanto volatile.

Queste oscillazioni di mercato vanno in contrasto con le performance del mese di settembre, quando tutti gli asset sono scesi in modo consistente. Riteniamo che questa volatilita' caratterizzera' le prossime settimane, poiche' ci aspettiamo che i dati diventino sempre piu' bidirezionali.

Non siamo ancora alla fine del ciclo di rialzo dei tassi d'interesse, ma nel tempo aumenteranno le speculazioni sul numero di rialzi futuri dei tassi di interesse, che influenzeranno in modo significativo i mercati in cui operiamo.

Molti dei nostri gestori di portafogli a reddito fisso sono stati molto cauti sulla duration nel corso dell'anno e di conseguenza anche sui mercati piu' rischiosi, ma questa visione sta iniziando ad equilibrarsi non solo per i livelli di rendimento che stiamo raggiungendo nei principali mercati finanziari, ma anche per il valore che si sta creando nei mercati piu' volatili. I nostri investitori riconoscono che la sotto ponderazione della duration e' sempre piu' penalizzante, a causa del significativo aumento dei rendimenti. Si tratta di un primo passo importante, perche' in ultima analisi dobbiamo assistere ad una certa stabilita' nel reddito fisso prima di poter iniziare a generare guadagni nel comparto azionario e in altri mercati a rischio.

Questa settimana inizia il Congresso del Partito Comunista Cinese, che sara' di fondamentale importanza per definire l'agenda politica cinese dei prossimi anni. Non c'e' ancora un consenso completo sugli esiti che emergeranno dal Congresso Cinese, ma in generale il mercato vorrebbe vedere una maggiore ed univoca direzione politica. Negli ultimi due anni, l'attenzione si e' concentrata quasi esclusivamente sulla politica zero-Covid e quindi sara' benvenuta qualsiasi indicazione sul settore immobiliare, su come la Cina intende rilanciare la crescita e gestire i debiti inesigibili accumulati dalle imprese statali, tutti elementi che sono caduti nel dimenticatoio. Riteniamo che queste aspettative siano realistiche.

Negli ultimi giorni abbiamo assistito anche ad ostacoli nell'approvvigionamento cinese alla tecnologia dei semiconduttori, che ha provocato un calo dei relativi titoli in Cina, che in parte si e' ripercosso sugli Stati Uniti.

Riteniamo che questo sia il proseguimento del processo di deglobalizzazione in corso, che, tuttavia, non dovrebbe necessariamente essere penalizzante per i mercati.

