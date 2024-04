Fs: Ferraris, 2024 partito bene, continua buon andamento traffico passeggeri

Merci sconta crisi Suez ma 'va abbastanza bene' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 11 apr - Nei primi mesi dell'anno 'sta continuando il buon andamento del traffico passeggeri. Questo per noi e' molto importante soprattutto sull'alta velocita'. Lo ha detto Luigi Ferraris, amministratore delegato FS, a margine del convegno 'Modalita' e sfide future tra sviluppo delle reti e crescente instabilita' globale' organizzato da Regione Lombardia nell'ambito del G7 dei trasporti a Milano.

"Stanno andando abbastanza bene le merci, anche se i primi due mesi hanno scontato un po' l'effetto della crisi nel canale di Suez perche' c'e' un riposizionamento dei traffici dei container", ha aggiunto Ferraris, spiegando poi "c'e' ancora il tema dei valichi: per esempio il valico del Gottardo, che dovrebbe andare a pieno regime per l'estate e il Frejus credo a settembre come diceva Rixi". "Scontiamo un po' quello ma per il resto siamo partiti bene e siamo in continuita'".

