Fs: Donnarumma, bolletta energetica da 1 mld, strutturato programma ad hoc

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 12 apr - Come Ferrovie dello Stato 'abbiamo una bolletta da 7,5 TWh che ha un costo storico da piu' di un miliardo di euro: e' chiaro che se ci fosse un aumento del 10% avremmo 100 milioni in piu'' di costo; considerando che quest'anno 'abbiamo fatto utili storici per 30 milioni di euro', una fluttazione di questo tipo 'e' pesante'. Cosi' Stefano Donnarumma, ceo di Ferrovie dello Stato, alla Scuola di formazione politica della Lega.

'Da quando sono arrivato alle Ferrovie abbiamo iniziato a strutturare un programma' per l'acquisto di energia 'a medio e lungo termine a un prezzo fissato', ha aggiunto il manager sottolineando che il programma sta consentendo di ottenere un risparmio. 'In questa settimana - ha concluso - c'e' stata una oscillazione nel prezzo all'ingrosso dell'energia che sarebbe drammatica per noi' in assenza del programma attuato.

fon.

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