Dati
    Pagine
      Documenti
        Notizie
          Glossario
            EN
             
            Notizie Radiocor

            Fs: Donnarumma, bolletta energetica da 1 mld, strutturato programma ad hoc

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 12 apr - Come Ferrovie dello Stato 'abbiamo una bolletta da 7,5 TWh che ha un costo storico da piu' di un miliardo di euro: e' chiaro che se ci fosse un aumento del 10% avremmo 100 milioni in piu'' di costo; considerando che quest'anno 'abbiamo fatto utili storici per 30 milioni di euro', una fluttazione di questo tipo 'e' pesante'. Cosi' Stefano Donnarumma, ceo di Ferrovie dello Stato, alla Scuola di formazione politica della Lega.

            'Da quando sono arrivato alle Ferrovie abbiamo iniziato a strutturare un programma' per l'acquisto di energia 'a medio e lungo termine a un prezzo fissato', ha aggiunto il manager sottolineando che il programma sta consentendo di ottenere un risparmio. 'In questa settimana - ha concluso - c'e' stata una oscillazione nel prezzo all'ingrosso dell'energia che sarebbe drammatica per noi' in assenza del programma attuato.

            fon.

            Gli ultimi video Radiocor

            (RADIOCOR) 12-04-26 19:23:20 (0554)ENE,INF 5 NNNN

              


            Tag


            Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

            Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


            Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.