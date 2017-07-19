Fineco Assset Management: la rivincita dei Real Asset - PAROLA AL MERCATO -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 22 mar - Un trend capace di imporsi nel lungo periodo Inflazione - Tra le motivazioni che giustificano una maggiore esposizione agli asset reali c'e' la capacita' di adeguarsi rapidamente a una crescita dell'inflazione. Le societa' che controllano risorse fisiche scarse vedono cresce il valore degli asset e i ricavi, in un contesto che permetterebbe ai bond di offrire una protezione soltanto parziale. Inoltre, con i bilanci pubblici sotto pressione e spazi ridotti per una vera disciplina fiscale, non si puo' escludere che nel tempo l'inflazione venga utilizzata anche per ridurre il peso del debito pubblico, rendendo necessario per gli investitori coprirsi dall'aumento dei prezzi." Valutazioni - Anni di sottoesposizione hanno lasciato molte societa' del comparto a quotazioni inferiori rispetto al costo di sostituzione degli asset. L'aumento dei costi autorizzativi, finanziari e produttivi ha rafforzato le barriere all'ingresso, tutelando gli operatori gia' presenti sul mercato. Nel frattempo, molte aziende di energia, materiali e utility hanno rafforzato i bilanci, migliorato la disciplina nell'allocazione del capitale e incrementato la remunerazione degli azionisti.

Diversificazione - Gli indici azionari, soprattutto negli Stati Uniti, sono concentrati su un numero ristretto di grandi societa' a elevata componente intangibile. Una concentrazione che aumenta la fragilita' complessiva dei mercati. Inserire in portafoglio asset reali puo' contribuire a generare rendimenti meno correlati e a rafforzare la diversificazione.

Conclusione Molti investitori risultano oggi sovraesposti alle azioni statunitensi ad alta componente intangibile, e sottopesati nei settori e nelle aree piu' legati agli asset reali. Nel contesto attuale, appare opportuno almeno rivedere l'allocazione e valutare una maggiore diversificazione verso comparti e mercati ancorati all'economia reale.

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(RADIOCOR) 22-03-26 15:41:11 (0300) 5 NNNN