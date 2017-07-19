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            Fiere: calendario marzo-giugno 2026 - Bergamo

            Data: dal 25 al 26 aprile Evento: TATTOO WEEKEND - Evento dedicato al mondo dei tatuaggi Organizzazione: Miro' Events Luogo: Fiera Bergamo Sito: https://www.tattooweekend.it/ Data: dal 25 al 26 aprile Data: dal 19 al 21 maggio Evento: IVS - Industrial Valve Summit - evento internazionale leader per le tecnologie delle valvole e le soluzioni di controllo del flusso nel settore Oil&Gas.

            Organizzazione: Servizi Confindustria Bergamo e Promoberg Luogo: Fiera Bergamo Sito: https://industrialvalvesummit.com/the-event/ Data: dal 4 al 5 giugno Evento: INTERZUM FORUM ITALY - Fiera biennale dedicata alla subfornitura per l'industria del mobile e l'interior design.

            Organizzazione: Koelnmesse s.r.l.

            Luogo: Fiera Bergamo Sito: https://www.interzum-forum.it/it/home/index.php Data: dal 26 al 28 giugno Evento: COMICON - Eventi e progetti per la cultura pop.

            Organizzazione: VISIONA Luogo: Fiera Bergamo.

            Sito: https://comicon.it/

            (RADIOCOR) 11-04-26 19:15:17 (0463) 5 NNNN

              


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