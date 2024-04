Fiere: calendario maggio-ottobre 2024 - Parma

Data: dal 7 al 10 maggio Evento: CIBUS - Salone internazionale dell'alimentazione.

Organizzazione: Fiere di Parma, Federalimentare Servizi Luogo: Quartiere fieristico Sito: https://www.cibus.it/ Data: dal 28 al 30 maggio Evento: SPS ITALIA - fiera per l'industria intelligente, digitale e sostenibile, riconosciuta come punto di riferimento per il comparto manifatturiero italiano.

Organizzazione: Messe Frankfurt Italia Luogo: Quartiere fieristico Sito: https://www.spsitalia.it/ Data: dal 5 al 6 giugno Evento: SOLIDS - Fiera per le tecnologie dei granuli, delle polveri e dei solidi sfusi.

Organizzazione: Easyfairs Deutschland GmbH Luogo: Quartiere fieristico, Pad. 8 Sito: https://www.solids-parma.de/it/ Data: dal 15 al 16 giugno Evento: PARMA TATTOO NERD FEST - fiera del tatuaggio e prima in Italia ad unire il mondo della body art con quello della cultura nerd: giochi di societa', cosplay, fumetti, carte collezionabili e retrogames.

Organizzazione: Fiere di Parma Luogo: Quartiere fieristico Sito: https://parmatattoonerdfest.it/ Data: dal 14 al 22 settembre Evento: SALONE DEL CAMPER - manifestazione di riferimento per tutti gli appassionati del settore, ma non solo. Dai veicoli piu' recenti fino alle tende e alle attrezzature per il campeggio.

Organizzazione: Fiere di Parma, APC Luogo: Quartiere fieristico Sito: https://www.salonedelcamper.it/ Data: dal 12 al 20 ottobre Evento: MERCANTEINFIERA AUTUNNO - piu' di mille operatori presentano le proprie opere di modernariato, antichita' e collezionismo scovate nei loro viaggi.

Organizzazione: Fiere di Parma Luogo: Quartiere fieristico.

https://www.mercanteinfiera.it/

