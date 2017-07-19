Festival dell'economia di Trento: il Fuori Festival -3

21 MAGGIO --------- ORE 15,30 "La Commissione europea risponde" Presso Casa Europa in Piazza Duomo, Live e domande raccolte con IG Box @europainitalia Format: Panel Tema: Mondo Imprese PRESSO: Piazza Duomo ORE 15,45 "Cooperative: radice dell'economia sociale" Presso la cloud di Confcooperative in Piazza Duomo incontro con Giuseppe Guerini, presidente Cooperatives Europe; Anna Manca, vicepresidente Confcooperative; Aldo Bonomi, fondatore Aaster; Marco Marcocci, vicepresidente Confcooperative Format: Panel Tema: Mondo Imprese PRESSO: Piazza Duomo ORE 16,00 'Comunicare utilizzando la fantasia' Un laboratorio con il fumettista e illustratore Danilo Barozzi che guidera' i piu' piccoli alla scoperta del fumetto come linguaggio di comunicazione, mostrando in modo semplice e divertente come nascono storie e personaggi tra disegni, immagini e parole. La partecipazione e' su prenotazione presso il MUSE.

I protagonisti: Danilo Barozzi, fumettista Format: Laboratorio Tema: Parole d'ordine PRESSO: MUSE - Giardino ORE 16,00 'Comunicare l'economia: i social network come motore per l'educazione finanziaria' Presso Casa Europa in Piazza Duomo, dialogo con Filippo Passeri e Edoardo Scire' di Starting Finance e Pasquale di Lieto, OCF - Vice Responsabile Ufficio Vigilanza Format: Panel Tema: Mondo Imprese PRESSO: Piazza Duomo ORE 16,30 "Dal campo al futuro: innovare per restare competitivi: il PNRR ed il progetto Funivia delle Mele" A Casa Europa, un incontro con Marco Lupo, Capo Dipartimento, Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, ed Ernesto Seppi, presidente Consorzio Melinda e APOT Format: Panel Tema: Mondo Imprese PRESSO: Piazza Duomo ORE 16,15 "Comunicare il futuro: il valore strategico dei brand" I protagonisti: Stefano Bressan, Direttore Marketing - Stellantis Italia, Fabio Grattagliano, Il Sole 24 Ore, Maria Vittoria Pisante, Direttore Strategy, Communication, Business Support&Development, Veolia Italia, Stefania Siani, CEO e COO, Serviceplan Italia, Federico Silvestri, Amministratore Delegato Gruppo Il Sole 24 ORE Format: Panel Tema: Parole d'ordine PRESSO: Piazza Fiera ORE 16,30 "PedagogIA e' strategIA. La formazione nell'era dell'IA" I protagonisti: luca De Biase, Il Sole 24 Ore, Flavio Deflorian, Rettore Universita' di Trento, Marco Morbidelli, CEO Angelini Academy, Andrea Prencipe, Universita' Luiss Guido Carli, Maria Ranieri, Universita' di Firenze Format: Panel Tema: Mondo Imprese PRESSO: Camera di Commercio - Sala Calepini ORE 16,30 'Robot, animali e foreste: agricoltura resiliente mentre il clima cambia' I protagonisti: Tommaso Beccatelli, Co-Founder, Plantvoice, Mia Canestrini, Zoologa, Manuel Catalano, Responsabile dell'unita' di ricerca NuBots, Istituto Italiano di Tecnologia, Luca Salvioli, Il Sole 24 Ore, Riccardo Valentini, Universita' della Tuscia Format: Panel Tema: I visionari PRESSO: MUSE - Lobby ORE 17,00 "Il PNRR ed i partenariati per l'innovazione" Presso Casa Europa, in Piazza Duomo, dialogo con Omar Bellicini, MICS Made in Italy Circolare e Sostenibile e Patrizio Meme', Dirigente, Ministero dell'Universita' e della Ricerca Format: panel Tema: Mondo Imprese PRESSO: Piazza Duomo ORE 17,30 "Scienza ai blocchi di partenza' Un laboratorio a cura del MUSE - Museo delle Scienze, alla scoperta della scienza che muove il gesto sportivo, dal laboratorio al campo di gara. Attrito, portanza ed energia sono alla base di discipline come curling, windsurf e salto con gli sci. La partecipazione all'attivita' e' su prenotazione presso il museo. Il laboratorio sara' accessibile fino al 23 maggio, dalle 17,30 alle 18,15.

Format: Laboratorio Tema: Parole d'ordine PRESSO: MUSE - Giardino ORE 17,30 'Il PNRR per il Trentino' Presso Casa Europa, in Piazza Duomo, dialogo Dialogo con Nicoletta Clauser, Dirigente generale di unita' di missione strategica pianificazione, Europa e Pnrr, Provincia autonoma di Trento Format: Panel Tema: Mondo Imprese PRESSO: Piazza Duomo ORE 18,00 'Due chiacchiere sull'Europa' Presso Casa Europa, in Piazza Duomo, incontro con la Fondazione Megalizzi Format: Panel Tema: Mondo Imprese PRESSO: Piazza Duomo ORE 18,15 'Produrre sogni: il cinema come industria' I protagonisti: Andrea Biondi, Il Sole 24 Ore, Aurelio De Laurentiis, Imprenditore, Presidente Filmauro Format: Panel Tema: Parole d'ordine PRESSO: Palazzo della Provincia - Sala Depero ORE 18,30 "Ulisse e le sirene contemporanee" I protagonisti: Emanuele Aldrovandi, Scrittore, Nicoletta Polla Mattiot, HTSI - Il Sole 24 Ore, Luigi Spina, filologo classico Format: Panel Tema: Parole d'ordine PRESSO: Palazzo Benvenuti - Sala Nones ORE 18,30 'That's America LIVE - 24Ore Podcast Live' I protagonisti: Alessandro Milan, Radio 24 - Il Sole 24 Ore, Andrew Spannaus, giornalista e conduttore Radio 24, Giada Messetti, sinologa Format: Liveshow Tema: Musica e intrattenimento.

PRESSO: Piazza Fiera

(RADIOCOR) 16-05-26 11:15:20 (0222) 5 NNNN