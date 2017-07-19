Ferrari: Vigna, 2025 e' stato un altro anno di eccellenti performance finanziarie

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 15 apr - 'Il 2025 e' stato un anno di esecuzione coerente e di importanti nuovi inizi per Ferrari. In tutte e tre le nostre aree di attivita', abbiamo conseguito risultati solidi, rafforzato le nostre fondamenta e aperto nuovi capitoli per il futuro. Cio' si e' tradotto in un altro anno di eccellenti performance finanziarie'. Lo ha dichiarato l'amministratore delegato di Ferrari, Benedetto Vigna, intervenendo all'assemblea degli azionisti. Grazie ai risultati 2025, 'e in linea con la nostra politica sui dividendi aggiornata, il consiglio di amministrazione ha raccomandato un dividendo di 3,615 euro per azione ordinaria. Si tratta di un incremento del 21% rispetto all'anno precedente e corrisponde a una distribuzione totale di circa 640 milioni di euro', ha ricordato Vigna. 'Il 2025 ha segnato anche la conclusione positiva del nostro precedente piano aziendale. I nostri obiettivi si sono allineati con successo alle nostre strategie aziendali, industriali, di prodotto e geografiche, e tutti i nostri obiettivi finanziari, incluso il piano di riacquisto di azioni proprie, sono stati raggiunti con un anno di anticipo', ha sottolineato.

Fla-

(RADIOCOR) 15-04-26 10:49:47 (0250) 5 NNNN