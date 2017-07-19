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            Ferrari: presentata livrea del progetto nautico Hypersail in Milano Design Week

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 21 apr - Ferrari Hypersail, in occasione della Milano Design Week, ha presentato la livrea del monoscafo oceanico volante di 100 piedi. Ferrari Hypersail nasce come piattaforma di open innovation, in cui competenze diverse si fondono in un processo corale per ridefinire i confini del possibile e raggiungere una sintesi di ingegneria e stile: quello del Tech Team Ferrari, sotto la guida di Matteo Lanzavecchia e Marco Guglielmo Ribigini, del Ferrari Design Studio, guidato da Flavio Manzoni, e dell'architetto navale Guillaume Verdier. L'obiettivo e' trasferire nel mondo nautico lo stesso spirito progettuale ed estetico che rende uniche le vetture del Cavallino Rampante: una tensione continua verso l'innovazione, senza mai perdere l'essenza della forma. Il Ferrari Design Studio, guidato da Flavio Manzoni, ha lavorato con il progettista Verdier e il team di ingegneri Ferrari per tradurre vincoli aerodinamici, idrodinamici e strutturali in opportunita' estetiche.

            Com-Fla-

            (RADIOCOR) 21-04-26 19:09:15 (0773) 5 NNNN

              
            Titoli citati nella notizia
            Nome Prezzo Ultimo Contratto Var % Ora Min oggi Max oggi Apertura
            Ferrari 309,30 -0,85 17.36.39 309,30 316,40 314,50


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