F.Cariparo: avanzo 2023 a 129,5 mln, in 2024 erogazioni per 60 mln

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 19 apr - La Fondazione Cariparo, storico azionista di Intesa Sanpaolo, ha chiuso il bilancio 2023 con un avanzo di 129,5 milioni, risultato 'tra i migliori conseguiti nella storia' dell'ente veneto. I vertici guidati dal presidente Gilberto Muraro hanno cosi' deciso di 'incrementare le risorse destinate all'attivita' filantropica dell'anno in corso dai 55 milioni previsti nel documento di programmazione annuale 2024 a 60 milioni'. La fondazione ha inoltre accantonato oltre 31 milioni al fondo di stabilizzazione delle erogazioni, 'che reintegra le risorse utilizzate nel 2023 per consentire lo svolgimento dell'attivita' erogativa e, nel contempo, consolida la consistenza del fondo stesso'. La cifra restante, pari a 45,3 milioni, andra' invece a consolidare il patrimonio. Il valore di mercato del portafoglio finanziario ammonta a 3,2 miliardi e il risultato complessivo della sua gestione nel 2023 e' pari a 201,2 milioni. Il risultato di conto economico, sottolinea un comunicato, 'non include circa 230 milioni di incremento delle plusvalenze latenti sulla partecipazione in Intesa Sanpaolo e sugli investimenti non quotati (plusvalenze che a fine 2023 hanno complessivamente raggiunto i 410 milioni)'.

