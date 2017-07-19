Elt Group: aprira' nuova sede a Bari entro 2026 con 100 professionisti

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 21 apr - Elt Group, azienda del settore difesa partecipata da Leonardo, rafforza il proprio percorso di crescita e annuncia l'apertura di una nuova sede a Bari, confermando la Puglia come territorio strategico per lo sviluppo industriale, tecnologico e occupazionale del Gruppo. L'iniziativa si inserisce nel piu' ampio piano di espansione di Elt. Il nuovo hub di Bari, operativo entro il 2026 si configurera' come un polo integrato di Ricerca & Innovazione ed Engineering, con un dimensionamento complessivo di circa 100 professionisti. La sede avra' competenze sia nei domini tradizionali sia nello spazio, AI e cyber. 'Con l'apertura della sede di Bari Elt conferma il proprio impegno nello sviluppo di competenze tecnologiche avanzate e nel rafforzamento della filiera industriale nazionale, contribuendo alla crescita del territorio e alla creazione di nuove opportunita' professionali ad alto valore aggiunto. Investire in Puglia significa valorizzare un ecosistema ricco di competenze industriali e scientifiche, costruendo partnership solide con universita', centri di ricerca e imprese locali', ha dichiarato Domitilla Benigni, Ceo&Coo di Elt Group.

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(RADIOCOR) 21-04-26 18:59:54 (0739) 5 NNNN