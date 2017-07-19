Economia e finanza: gli avvenimenti di VENERDI' 8 maggio
FINANZA - Nessun appuntamento in agenda.
RIUNIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE - APPROVAZIONE DATI CONTABILI: Diasorin, Intesa Sanpaolo, Piaggio & C., Sanlorenzo, Tesmec.
INCONTRI SOCIETA' QUOTATE - Conference call Tesmec. Ore 14,00.
- Conference call Intesa Sanpaolo. Ore 15,00.
- Conference call Diasorin. Ore 18,00.
ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI - Nessun appuntamento in agenda. DATI MACROECONOMICI - Germania: revisione rating DBRS. - Germania: Produzione industriale m/m, marzo. Ore 8,00.
- Germania: Bilancia commerciale destag. marzo. Ore 8,00.
- Spagna: Produzione industriale a/a, marzo. Ore 9,00.
- Stati Uniti: Salari orari m/m, aprile. Ore 14,30.
- Stati Uniti: Nuovi lavoratori dipendenti non agricoli, aprile. Ore 14,30.
- Stati Uniti: Tasso di disoccupazione, aprile. Ore 14,30.
- Stati Uniti: Fiducia famiglie (Michigan) prelim. maggio.
Ore 16,00.
ECONOMIA - Roma: evento di Deloitte "Value for Money: il valore per il cliente come fattore di successo per l'industria assicurativa". Ore 10,00. Partecipa, tra gli altri, Fabio Pompei, ceo di Deloitte Central Mediterranean. Presso l'Auditorium Deloitte, via Veneto 89.
- Cagliari: evento "Quale Europa per le imprese", organizzato da Confindustria Sardegna. Ore 10,00. Partecipa, tra gli altri, Emanuele Orsini, presidente Confindustria.
Presso la sede di Confindustria Sardegna Meridionale, viale Colombo 2.
- Roma: quinta edizione European Innovation for Sustainability Summit. Ore 12,00. Partecipa, tra gli altri, Lara Ponti, vicepresidente di Confindustria per la Transizione Ambientale e gli Obiettivi Esg. Presso l'Acquario Romano.
- Roma: riunione del Raggruppamento Laterizi di Confindustria Ceramica (a porte chiuse). Dopo l'evento un punto stampa alle ore 12,30. Partecipa, tra gli altri, Aurelio Regina, delegato del presidente di Confindustria per l'Energia.
- Milano: si apre l'evento "L'Agricoltura, Il Futuro", organizzato da Confagricoltura in collaborazione con l'Universita' Bocconi. Ore 14,30. Partecipano, tra gli altri, la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni; Francesco Lollobrigida, ministro dell'Agricoltura, della Sovranita' alimentare e delle Foreste; Matteo Piantedosi, ministro dell'Interno; Gilberto Pichetto Fratin, ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica. Presso la Triennale, viale Emilio Alemagna 6. La manifestazione si conclude domani.
- Bologna: convegno "Essere previdenti. Il primo investimento sulla propria professione", promosso dall'Ente Nazionale di Previdenza e di Assistenza Farmacisti (Enpaf), nell'ambito di Cosmofarma 2026. Ore 15,00. Presso BolognaFiere.
- Catanzaro: Career Day di Unindustria Calabria. Ore 15,00.
Partecipano, tra gli altri, Natale Mazzuca, vicepresidente di Confindustria per le Politiche Strategiche per lo Sviluppo del Mezzogiorno; Riccardo Di Stefano, delegato del presidente di Confindustria per Education. Presso il Centro Polivalente G. Colosimo, via Nazionale Catanzaro Lido.
- Roma: XVII edizione del Premio Guido Carli. L'iniziativa, insignita della Medaglia del presidente della Repubblica, si apre con un videotributo a Giorgio Armani, che ha riscritto l'idea stessa di eleganza, superando le mode per consegnare al mondo un'estetica senza tempo. Tra i premiati, l'amministratore delegato della Giorgio Armani Spa, Giuseppe Marsocci. Ore 17,30. Partecipano, tra gli altri, Renato Mazzoncini, a.d. e d.g. di A2A; Roberto Gualtieri, sindaco di Roma; Stefano Pessina, presidente esecutivo di Walgreens Boots Alliance; Francesco Gaetano Caltagirone, finanziere, imprenditore ed editore; Raffaele Fitto, vicepresidente esecutivo della Commissione Europea (videointervento); Matteo Piantedosi, ministro dell'Interno (videomessaggio).
Presso l'Auditorium Parco della Musica.
POLITICA E ATTIVITA' PARLAMENTARE - Roma: la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, incontra il segretario di Stato degli Stati Uniti d'America, Marco Rubio.
Ore 11,30. Presso Palazzo Chigi.
CAMERA 9,30 interpellanze urgenti (Aula).
Red-
(RADIOCOR) 05-05-26 19:32:33 (0762) 5 NNNN