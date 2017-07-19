Economia e finanza: gli avvenimenti di VENERDI' 5 giugno
FINANZA - Nessun appuntamento in agenda.
RIUNIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE - APPROVAZIONE DATI CONTABILI: nessun appuntamento in agenda.
INCONTRI SOCIETA' QUOTATE - Nessun appuntamento in agenda.
ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI - Roma: assemblea Olidata, per approvazione bilancio 2025, destinazione risultato d'esercizio. Ore 11,00. Via Giulio Vincenzo Bona, 120. DATI MACROECONOMICI - Giappone: Consumi delle famiglie a/a, aprile. Ore 1,30.
- Francia: Produzione industriale m/m, aprile. Ore 8,45.
- Italia: Istat - nota sull'andamento e prospettive dell'economia italiana, anni 2026/2027. Ore 10,00.
- Italia: Istat - commercio al dettaglio, aprile. Ore 11,00.
- Eurozona: Occupazione t/t finale, T1. Ore 11,00.
- Eurozona: PIL a/a finale, T1. Ore 11,00.
- Eurozona: PIL t/t finale, T1. Ore 11,00.
- Italia: Storiedidati - Cento anni di Istat. L'ambiente e l'energia. Ore 12,00.
- Stati Uniti: Salari orari m/m, maggio. Ore 14,30.
- Stati Uniti: Nuovi lavoratori dipendenti non agricoli, maggio.
Ore 14,30.
- Stati Uniti: Tasso di disoccupazione, maggio. Ore 14,30.
ECONOMIA - Milano: press breakfast di presentazione di "Rebuild Expo Italia", prima edizione italiana della fiera sull'innovazione delle costruzioni e dell'edilizia avanzata. Ore 9,30. Presso il Palazzo Touring Club Milan, corso Italia 10.
- Il Cairo (Egitto): evento "Tech Skills Forum. The Mediterranean Forum & Exhibition for Technical and Vocational Education", organizzato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito e dal corrispettivo egiziano, Ministry of Education and Technical Education. Ore 10,00. Partecipa, tra gli altri, Riccardo Di Stefano, vicepresidente di Confindustria per Education e Open Innovation. Presso The St. Regis New Cairo, New Administrative Capital, Suez Road, Cairo Governorate.
- Reggio Calabria: cerimonia militare per il 212esimo anniversario di fondazione dell'Arma dei Carabinieri. Ore 11,00.
Partecipa, tra gli altri, la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Presso il lungomare Falcomata'.
- Rapallo (Ge): si apre il 55esimo Convegno dei Giovani Imprenditori di Confindustria "People. La nostra promessa di futuro". Ore 14,30. Partecipano, tra gli altri, Maria Anghileri, presidente Giovani Imprenditori Confindustria; Antonio Tajani, vicepresidente del Consiglio dei Ministri e ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Presso Porto Carlo Riva. I lavori terminano domani.
- Tivat (Montenegro): la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, partecipa al vertice UE-Balcani occidentali. Ore 15,00.
Presso Porto Montenegro.
- Capaccio Paestum (Sa): evento "Europa e Giovani - Conferenza Nazionale delle Camere di Commercio", organizzato da Unioncamere. Ore 16,00. Partecipa, tra gli altri, Antonio Patuelli, presidente Abi (in videocollegamento). Presso il Centro Congressi Hotel Ariston.
POLITICA E ATTIVITA' PARLAMENTARE CAMERA 9,00 audizione esperti; Cgil, Svimez, Forum diritto salute su intese preliminari Regioni Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto per autonomia differenziata (affari costituzionali) 9,30 interpellanze urgenti (Aula) 10,00 Dl lavoro (Lavoro) ORGANISMI BICAMERALI 12,30 audizione direttore Agea, Fabio Vitale, su caporalato in agricoltura (Ecomafie).
Red-
(RADIOCOR) 02-06-26 19:34:34 (0530) 5 NNNN