Economia e finanza: gli avvenimenti di VENERDI' 27 marzo
FINANZA - Nessun appuntamento in agenda.
RIUNIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE - APPROVAZIONE DATI CONTABILI: Philogen.
INCONTRI SOCIETA' QUOTATE - Nessun appuntamento in agenda.
ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI - Nessun appuntamento in agenda. DATI MACROECONOMICI - Gran Bretagna: vendite al dettaglio a/a, febbraio. Ore 8,00.
- Gran Bretagna: vendite al dettaglio m/m, febbraio. Ore 8,00.
- Spagna: Ipca a/a prelim, marzo. Ore 9,00.
- Italia: Istat - commercio estero extra Ue, febbraio. Ore 10,00.
- Italia: revisione rating Moody's.
- Spagna: revisione rating Moody's.
- Stati Uniti: fiducia famiglie (Michigan) finale, marzo. Ore 15,00.
ECONOMIA - Rho (Mi): si conclude "Mce - Mostra Convegno Expocomfort 2026", la piattaforma mondiale di business per le aziende del settore Hvac+R, delle energie rinnovabili, dell'efficienza energetica e del mondo acqua. Presso la Fiera Milano Rho.
- Cernobbio (Co): si apre la 37esima edizione del workshop "Lo scenario dell'economia e della finanza", organizzato da The European House Ambrosetti. Ore 8,45. Presso Villa d'Este.
L'evento si conclude domani.
- Cernay-la-ville (Francia): si conclude la riunione dei Ministri degli Esteri G7, organizzata dalla Presidenza francese.
- Roma: presentazione del Rapporto Inapp-Fondimpresa, dedicato al ruolo della formazione nelle imprese. Ore 10,00. Corso Italia, 34.
- Noventa Vicentina (Vi): quinta edizione della Scuola dei Mestieri, l'academy interna del Gruppo Otb. Ore 11,15.
Partecipa, tra gli altri, Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy. Via del Progresso, 10.
- Somma Lombardo (Va): EasyJet e Sea Milan Airports celebrano i 20 anni della base della compagnia all'aeroporto di Milano Malpensa. Ore 11,30. Presso l'Hangar Lufthansa Technik dell'aeroporto di Milano Malpensa.
- Bologna: inaugurazione dell'Anno Accademico 2025/2026 dell'Alma Mater Studiorum. Ore 15,00. Presso l'Aula Magna di Santa Lucia, via de' Chiari 25/a.
- Alessandria: presentazione della XII edizione del Premio giornalistico nazionale "Franco Marchiaro" e consegna del Premio "Testimone dell'Informazione" al giornalista Aldo Cazzullo. Ore 17,00. Presso Palatium Vetus, piazza della Liberta' 28.
- Treviso: evento "La rivoluzione della logistica", nell'ambito di Treviso Citta' Impresa: festival dei territori industriali.
Ore 18,00. Partecipa, tra gli altri, Leopoldo Destro, delegato del presidente di Confindustria per Trasporti, Logistica e Industria del Turismo. Presso il Museo Civico Santa Caterina, piazza Botter Mario 1.
POLITICA E ATTIVITA' PARLAMENTARE CAMERA 9,30 interpellanze urgenti (Aula).
Red-
(RADIOCOR) 24-03-26 19:34:27 (0680) 5 NNNN