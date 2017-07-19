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            Economia e finanza: gli avvenimenti di VENERDI' 27 marzo

            FINANZA - Nessun appuntamento in agenda.

            RIUNIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE - APPROVAZIONE DATI CONTABILI: Philogen.

            INCONTRI SOCIETA' QUOTATE - Nessun appuntamento in agenda.

            ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI - Nessun appuntamento in agenda. DATI MACROECONOMICI - Gran Bretagna: vendite al dettaglio a/a, febbraio. Ore 8,00.

            - Gran Bretagna: vendite al dettaglio m/m, febbraio. Ore 8,00.

            - Spagna: Ipca a/a prelim, marzo. Ore 9,00.

            - Italia: Istat - commercio estero extra Ue, febbraio. Ore 10,00.

            - Italia: revisione rating Moody's.

            - Spagna: revisione rating Moody's.

            - Stati Uniti: fiducia famiglie (Michigan) finale, marzo. Ore 15,00.

            ECONOMIA - Rho (Mi): si conclude "Mce - Mostra Convegno Expocomfort 2026", la piattaforma mondiale di business per le aziende del settore Hvac+R, delle energie rinnovabili, dell'efficienza energetica e del mondo acqua. Presso la Fiera Milano Rho.

            - Cernobbio (Co): si apre la 37esima edizione del workshop "Lo scenario dell'economia e della finanza", organizzato da The European House Ambrosetti. Ore 8,45. Presso Villa d'Este.

            L'evento si conclude domani.

            - Cernay-la-ville (Francia): si conclude la riunione dei Ministri degli Esteri G7, organizzata dalla Presidenza francese.

            - Roma: presentazione del Rapporto Inapp-Fondimpresa, dedicato al ruolo della formazione nelle imprese. Ore 10,00. Corso Italia, 34.

            - Noventa Vicentina (Vi): quinta edizione della Scuola dei Mestieri, l'academy interna del Gruppo Otb. Ore 11,15.

            Partecipa, tra gli altri, Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy. Via del Progresso, 10.

            - Somma Lombardo (Va): EasyJet e Sea Milan Airports celebrano i 20 anni della base della compagnia all'aeroporto di Milano Malpensa. Ore 11,30. Presso l'Hangar Lufthansa Technik dell'aeroporto di Milano Malpensa.

            - Bologna: inaugurazione dell'Anno Accademico 2025/2026 dell'Alma Mater Studiorum. Ore 15,00. Presso l'Aula Magna di Santa Lucia, via de' Chiari 25/a.

            - Alessandria: presentazione della XII edizione del Premio giornalistico nazionale "Franco Marchiaro" e consegna del Premio "Testimone dell'Informazione" al giornalista Aldo Cazzullo. Ore 17,00. Presso Palatium Vetus, piazza della Liberta' 28.

            - Treviso: evento "La rivoluzione della logistica", nell'ambito di Treviso Citta' Impresa: festival dei territori industriali.

            Ore 18,00. Partecipa, tra gli altri, Leopoldo Destro, delegato del presidente di Confindustria per Trasporti, Logistica e Industria del Turismo. Presso il Museo Civico Santa Caterina, piazza Botter Mario 1.

            POLITICA E ATTIVITA' PARLAMENTARE CAMERA 9,30 interpellanze urgenti (Aula).

            Red-

            (RADIOCOR) 24-03-26 19:34:27 (0680) 5 NNNN

              


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