Economia e finanza: gli avvenimenti di VENERDI' 20 marzo
FINANZA - Nessun appuntamento in agenda.
RIUNIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE - APPROVAZIONE DATI CONTABILI: Diasorin, Interpump Group, Next Re Siiq, Ops Italia.
INCONTRI SOCIETA' QUOTATE - Nessun appuntamento in agenda.
ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI - Nessun appuntamento in agenda. DATI MACROECONOMICI - Cina: Tasso prime rate a 5 anni, marzo. Ore 2,00.
- Cina: Tasso prime rate a 1 anno, marzo. Ore 2,00.
- Germania: PPI a/a, febbraio. Ore 8,00.
- Germania: PPI m/m, febbraio. Ore 8,00.
- Italia: Bilancia commerciale (UE), gennaio. Ore 10,00.
- Italia: Bilancia commerciale (totale), gennaio. Ore 10,00.
- Italia: Istat - Commercio estero e prezzi all'import, gennaio. Ore 10,00.
- Italia: Istat - Produzione nelle costruzioni, gennaio. Ore 11,00.
- Francia: revisione rating DBRS.
ECONOMIA - Bruxelles (Belgio): riunione del Consiglio Europeo.
Partecipa, tra gli altri, la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.
- Bologna: prosegue il Festival Tecno'polis, promosso da Comune e Citta' metropolitana di Bologna, insieme a Regione Emilia-Romagna, dedicato a esplorare il rapporto tra tecnologia, scienza e societa'. Presso il Tecnopolo Dama, via Stalingrado 84/3. La manifestazione si conclude domani.
- Milano: evento celebrativo del 70esimo Anniversario della Fondazione del Cesi. Ore 9,30. Partecipano, tra gli altri, Gilberto Pichetto Fratin, ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica; Flavio Cattaneo, a.d. di Enel; Renato Mazzoncini, a.d. di A2A; Nicola Monti, a.d. di Edison; Vinicio Vigilante, a.d. di Gse. Via Raffaele Rubattino, 54.
- Mestre (Ve): 36esimo Meeting dei Giovani Imprenditori Nordest "Energ.IA". Ore 9,30. Partecipano, tra gli altri, Maria Anghileri, presidente G.I. Confindustria e vicepresidente Confindustria; Lara Ponti, vicepresidente di Confindustria per la Transizione Ambientale e gli Obiettivi Esg. Presso il Museo M9, via Giovanni Pascoli 11. Anche in streaming.
- Roma: presentazione del "Blue Book 2026", il rapporto ufficiale sui dati del servizio idrico integrato, realizzato da Fondazione Utilitatis e promosso da Utilitalia. Ore 10,00. Partecipa, tra gli altri, Luca Dal Fabbro, presidente Utilitalia. Presso la Camera dei Deputati, piazza di Monte Citorio 1.
- Roma: IV Conferenza Nazionale della Consulenza di Management. Ore 10,30. Partecipa, tra gli altri, Valeria Vittimberga, d.g. Inps. Nella giornata, la tavola rotonda istituzionale "PA, sostenibilita' e finanza etica: la consulenza per la trasformazione del Paese", a cui partecipa, tra gli altri, Paolo Zangrillo, ministro per la Pubblica Amministrazione. Presso la Sala convegni Accredia, via Regina Margherita 262.
- Roma: conferenza stampa per presentazione del "Rapporto sulla competitivita' dei settori produttivi 2026". Ore 12,00.
Presso la Sala stampa dell'Istat, via Cesare Balbo 16.
Red-
(RADIOCOR) 17-03-26 19:35:15 (0652) 5 NNNN