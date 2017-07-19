Economia e finanza: gli avvenimenti di VENERDI' 19 giugno
FINANZA - Si conclude il collocamento del nuovo BTp Italia Si', dedicato ai piccoli risparmiatori.
RIUNIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE - APPROVAZIONE DATI CONTABILI: nessun appuntamento in agenda.
INCONTRI SOCIETA' QUOTATE - Nessun appuntamento in agenda.
ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI - Nessun appuntamento in agenda. DATI MACROECONOMICI - Giappone: CPI (naz.) ex-alim. freschi a/a, maggio. Ore 1,30.
- Giappone: CPI (naz.) a/a, maggio. Ore 1,30.
- Germania: PPI a/a, maggio. Ore 8,00.
- Germania: PPI m/m, maggio. Ore 8,00.
- Gran Bretagna: Vendite al dettaglio a/a, maggio. Ore 8,00.
- Gran Bretagna: Vendite al dettaglio m/m, maggio. Ore 8,00.
- Italia: Istat - produzione nelle costruzioni, aprile. Ore 10,00.
- Italia: Istat - prezzi delle abitazioni, I Trimestre. Ore 11,00.
ECONOMIA - Roma: si conclude il summit FII Priority Europe 2026 sul tema "Europe Reimagined: Capital, Sovereignty & Strategic Autonomy". Ore 9,00. Partecipano, tra gli altri, Giuseppe Cavo Dragone, chair of the Nato Military Committee; Arnaud de Puyfontaine, chairman of the management board & ceo Vivendi; Richard Attias, chairman of the Executive Committee FII Institute, founder & chairman Richard Attias & Associates.
Presso il Rome Cavalieri, Waldorf Astoria Hotel. - Bruxelles (Belgio): riunione del Consiglio europeo. Ore 9,00.
Partecipa, tra gli altri, la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.
- Roma: terza edizione della Conferenza internazionale su Intelligenza artificiale, Etica e Governance Aziendale. Ore 10,00. Partecipa, tra gli altri, Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy. Presso Palazzo Piacentini.
- Salerno: evento "Future Makers - L'innovazione prende forma", cerimonia del XIX Premio Best Practices per l'Innovazione.
Ore 10,00. Partecipa, tra gli altri, Fausto Bianchi, presidente Piccola Industria Confindustria e vicepresidente Confindustria. Presso il Saint Joseph Resort.
- Nizza Monferrato (At): assemblea dell'Unione Industriale della Provincia di Asti 2026 "Il mondo che cambia: strategie per l'Impresa". Ore 10,30. Partecipa, tra gli altri, Emanuele Orsini, presidente Confindustria. Presso le Cantine Bersano.
- Alba (Cn): assemblea annuale congiunta di Confindustria Piemonte e Confindustria Cuneo "Made in Italy. Made in Piemonte. L'industria che fa la storia". Ore 17,00.
Partecipano, tra gli altri, Emanuele Orsini, presidente Confindustria; Giorgio Marsiaj, vicepresidente di Confindustria per l'Aerospazio. Presso il Teatro Sociale, piazza Vittorio Veneto 3.
POLITICA E ATTIVITA' PARLAMENTARE CAMERA 9,30 Ddl universita'; Dl piano casa (Aula) 10,00 Ddl riforma elettorale (Affari costituzionali) 11,30 Dl piano casa (Aula).
Red-
(RADIOCOR) 16-06-26 19:35:50 (0705) 5 NNNN