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            Economia e finanza: gli avvenimenti di VENERDI' 19 giugno

            FINANZA - Si conclude il collocamento del nuovo BTp Italia Si', dedicato ai piccoli risparmiatori.

            RIUNIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE - APPROVAZIONE DATI CONTABILI: nessun appuntamento in agenda.

            INCONTRI SOCIETA' QUOTATE - Nessun appuntamento in agenda.

            ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI - Nessun appuntamento in agenda. DATI MACROECONOMICI - Giappone: CPI (naz.) ex-alim. freschi a/a, maggio. Ore 1,30.

            - Giappone: CPI (naz.) a/a, maggio. Ore 1,30.

            - Germania: PPI a/a, maggio. Ore 8,00.

            - Germania: PPI m/m, maggio. Ore 8,00.

            - Gran Bretagna: Vendite al dettaglio a/a, maggio. Ore 8,00.

            - Gran Bretagna: Vendite al dettaglio m/m, maggio. Ore 8,00.

            - Italia: Istat - produzione nelle costruzioni, aprile. Ore 10,00.

            - Italia: Istat - prezzi delle abitazioni, I Trimestre. Ore 11,00.

            ECONOMIA - Roma: si conclude il summit FII Priority Europe 2026 sul tema "Europe Reimagined: Capital, Sovereignty & Strategic Autonomy". Ore 9,00. Partecipano, tra gli altri, Giuseppe Cavo Dragone, chair of the Nato Military Committee; Arnaud de Puyfontaine, chairman of the management board & ceo Vivendi; Richard Attias, chairman of the Executive Committee FII Institute, founder & chairman Richard Attias & Associates.

            Presso il Rome Cavalieri, Waldorf Astoria Hotel. - Bruxelles (Belgio): riunione del Consiglio europeo. Ore 9,00.

            Partecipa, tra gli altri, la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

            - Roma: terza edizione della Conferenza internazionale su Intelligenza artificiale, Etica e Governance Aziendale. Ore 10,00. Partecipa, tra gli altri, Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy. Presso Palazzo Piacentini.

            - Salerno: evento "Future Makers - L'innovazione prende forma", cerimonia del XIX Premio Best Practices per l'Innovazione.

            Ore 10,00. Partecipa, tra gli altri, Fausto Bianchi, presidente Piccola Industria Confindustria e vicepresidente Confindustria. Presso il Saint Joseph Resort.

            - Nizza Monferrato (At): assemblea dell'Unione Industriale della Provincia di Asti 2026 "Il mondo che cambia: strategie per l'Impresa". Ore 10,30. Partecipa, tra gli altri, Emanuele Orsini, presidente Confindustria. Presso le Cantine Bersano.

            - Alba (Cn): assemblea annuale congiunta di Confindustria Piemonte e Confindustria Cuneo "Made in Italy. Made in Piemonte. L'industria che fa la storia". Ore 17,00.

            Partecipano, tra gli altri, Emanuele Orsini, presidente Confindustria; Giorgio Marsiaj, vicepresidente di Confindustria per l'Aerospazio. Presso il Teatro Sociale, piazza Vittorio Veneto 3.

            POLITICA E ATTIVITA' PARLAMENTARE CAMERA 9,30 Ddl universita'; Dl piano casa (Aula) 10,00 Ddl riforma elettorale (Affari costituzionali) 11,30 Dl piano casa (Aula).

            Red-

            (RADIOCOR) 16-06-26 19:35:50 (0705) 5 NNNN

              


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