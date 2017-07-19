Dati
            Notizie Radiocor

            Economia e finanza: gli avvenimenti di SABATO 7 marzo

            DATI MACROECONOMICI - Cina: Riserve in valuta estera, febbraio. Ore 9,00.

            ECONOMIA - Roma: evento "Donne dal Mondo e Cittadinanza: Prospettive Accademiche e Diplomatiche sull'Empowerment Femminile", organizzato dall'Accademia delle Marocchine nel Mondo. Ore 15,30. Partecipa, tra gli altri, Lara Ponti, vicepresidente di Confindustria per la Transizione Ambientale e gli Obiettivi Esg. Presso il Palazzo Senatorio, piazza del Campidoglio 1.

            Red-

            (RADIOCOR) 04-03-26 19:33:47 (0801) 5 NNNN

              


