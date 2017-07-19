Economia e finanza: gli avvenimenti di SABATO 23 maggio

ECONOMIA - Nicosia (Cipro): riunione straordinaria Ecofin. - Milano: si conclude la terza edizione del "Milan Longevity Summit", per approfondire il futuro della longevita' tra ricerca, innovazione e nuovi modelli economici e sociali.

Presso l'Allianz MiCo.

- Trento: nell'ambito della 21ma edizione del Festival di Trento, alle ore 9,30 l'evento "Perche' le banche sono un punto di forza dell'Europa", con la partecipazione di Antonio Patuelli, presidente Abi. Presso Palazzo Geremia. Alle ore 9,45 l'evento "Emergenza Servizio sanitario nazionale", con la partecipazione di Orazio Schillaci, ministro della Salute (da remoto). Presso Palazzo della Provincia - Sala Depero. Alle ore 9,45 "L'era dei predatori", con la partecipazione di Tawakkol Karman, Premio Nobel per la Pace 2011. Presso Filarmonica. Alle ore 11,15 "Per i giovani speranza significa una scuola che volta pagina", con la partecipazione di Giuseppe Valditara, ministro dell'Istruzione e del merito (da remoto). Alle ore 11,15 il panel "La sfida dell'export italiano in un mondo sempre piu' instabile", con la partecipazione di Maurizio Tarquini, direttore generale Confindustria. Presso Palazzo Geremia. Alle ore 12,00 "Pubblica amministrazione, entro otto anni 1 milione di assunti", con la partecipazione di Paolo Zangrillo, ministro per la Pubblica amministrazione. Presso Palazzo della Regione - Sala di Rappresentanza. Alle ore 12,00 "Il ruolo della musica live nello sviluppo del turismo e nella crescita culturale, sociale ed economica dei territori", con la partecipazione di Gianmarco Mazzi, ministro del Turismo.

Presso Palazzo della Provincia - Sala Depero. Alle ore 12,15 "Dalla ricerca ai nuovi mercati", con la partecipazione di Anna Maria Bernini, ministro dell'Universita' e della Ricerca.

Presso Filarmonica. Alle ore 14,30 "Legge elettorale e stabilita'", con la partecipazione di Luca Ciriani, ministro per i Rapporti con il Parlamento. Presso Palazzo della Provincia - Sala Depero. Alle ore 14,30 il panel "GenerAZIONI.

Viaggio nel futuro d'impresa", con la partecipazione di Maurizio Tarquini, direttore generale Confindustria. Presso Palazzo Benvenuti.

Red-

(RADIOCOR) 20-05-26 19:38:11 (0748) 5 NNNN