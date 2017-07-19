Economia e finanza: gli avvenimenti di SABATO 11 aprile
DATI MACROECONOMICI - Cina: M2 a/a, marzo. Ore 0,00.
- Cina: Finanza sociale aggregata (flusso), marzo. Ore 0,00.
- Cina: Nuovi prestiti bancari (flusso), marzo. Ore 0,00.
ECONOMIA - Ravenna: incontro "La Costituzione e i simboli della Repubblica", organizzato dalla Prefettura di Ravenna e dalla Fondazione Insigniti Omri. Ore 10,30. Partecipano, tra gli altri, Antonio Patuelli, presidente Abi; Raffaele Ricciardi, prefetto di Ravenna; Francesco Tagliente, presidente nazionale della Fondazione Insigniti Omri. Presso la Prefettura, piazza del Popolo 26.
- Sant'Ambrogio di Valpolicella (Vr): conferenza stampa "Il valore del Made in Italy e l'importanza dell'export per i distretti del marmo del Veneto, del marmo di Sicilia e per il settore vitivinicolo". Ore 12,00. Partecipa, tra gli altri, Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy.
Presso Villa Brenzoni - Bassani, via del Marmo 9.
- Castellanza (Va): evento "Costruire il futuro: giovani, lavoro e universita'", nell'ambito del festival per i 10 anni di Area Giovani "Quale futuro vogliamo costruire?". Ore 16,30.
Partecipa, tra gli altri, Riccardo Di Stefano, delegato del presidente di Confindustria per Education e Open Innovation.
Presso l'Universita' Liuc, corso G. Matteotti 22.
Red-
(RADIOCOR) 08-04-26 19:34:05 (0681) 5 NNNN