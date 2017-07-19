Economia e finanza: gli avvenimenti di MERCOLEDI' 8 aprile

FINANZA - Nessun appuntamento in agenda.

RIUNIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE - APPROVAZIONE DATI CONTABILI: nessun appuntamento in agenda.

INCONTRI SOCIETA' QUOTATE - Nessun appuntamento in agenda.

ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI - Nessun appuntamento in agenda. DATI MACROECONOMICI - Germania: Ordini all'industria m/m, febbraio. Ore 8,00.

- Eurozona: PPI a/a, febbraio. Ore 11,00.

- Eurozona: Vendite al dettaglio m/m, febbraio. Ore 11,00.

ECONOMIA - Urbino: evento conclusivo di GeotherMOOC, organizzato da Saipem in collaborazione con l'Universita' degli Studi di Urbino "Carlo Bo", dedicato al ruolo della geotermia nella decarbonizzazione del calore e allo sviluppo di un mix energetico sostenibile. Ore 9,30. Presso il Campus Scientifico "Enrico Mattei", via Ca' Le Suore 2/4.

- Roma: presentazione di "Sport Missione Comune 2026", iniziativa dell'Istituto per il Credito Sportivo e Culturale, in collaborazione con Anci, per la realizzazione, riqualificazione e l'efficientamento energetico dell'impiantistica sportiva pubblica. Ore 11,30. Partecipa, tra gli altri, Andrea Abodi, ministro per lo Sport e i Giovani. Presso la Camera dei Deputati, via della Missione 4.

POLITICA E ATTIVITA' PARLAMENTARE CAMERA 9,20 risoluzioni comunita' energetiche (Attivita' produttive) 9,30 audizioni Accredia; A2A; Federacciai su dinamica Pil 1992-2025 (Attivita' produttive) 10,20 audizione Cgil, Cisl, Uil, Ugl su Ddl delega vigilanza cooperative (Attivita' produttive) 11,00 audizione vicepresidente esecutivo Commissione europea per la prosperita' e la strategia industriale, Ste'phane Se'journe' (Ambiente, Attivita' produttive, Politiche Ue Camera e Senato congiunte) 12,00 Dl Pnrr (Aula) 12,00 audizioni federazioni professioni sanitarie su lea e prestazioni sanitarie regionali (Affari sociali) 12,30 Ddl risorsa mare (Ambiente e Trasporti riunite) 12,45 Dpcm commissario Darsena Europa Livorno; Dpcm limiti territoriali 'Autorita' sistema portuale Mare di Sicilia orientale nel porto di Catania (Trasporti) 12,50 Dl Niscemi (Ambiente e Lavori pubblici) 13,00 audizione Aeroporti 2030 e Adr, Assaeroporti e Sea per indagine su tpl non di linea (Trasporti) 13,30 audizione Conferenza Regioni su Ddl tutela caregiver familiari (Affari sociali) 14,00 preannunciata richiesta fiducia su Dl Pnrr (Aula) 15,00 question time ministri (Aula) 15,15 audizioni esperti; Unci su Ddl delega vigilanza cooperative (Attivita' produttive) 15,30 audizioni magistrati; Assirevi su Dlgs delega sanzioni mercato capitali (Giustizia e Finanze riunite) 16,10 audizioni magistrati; Vincenzo Carbone, direttore Agenzia entrate su Dlgs direttiva antiriciclaggio (Giustizia e Finanze riunite) SENATO 9,00 e 17,00 Dl sicurezza (Affari Costituzionali) 9,30 Audizioni su Dl fisco, Dl carburanti (Finanze) 10,00 Dlgs revisione sistema incentivi (Industria) 10,30 Ddl riforma ordinamenti professionali (Giustizia) 10,30 Dl bollette (Ambiente) 11,00 Dm programma pluriennale Difesa (Esteri) 11,00 Risoluzione su contenuto Dpf (Bilancio) 11,00 Atti Ue su Fondo carbone e acciaio e su sicurezza alimenti (Industria) 11,30 Dl infrastrutture (Ambiente) 11,30 Affare assegnato su aree crisi industriale complessa (Industria) 12,00 Dl bollette (Aula) ORGANISMI BICAMERALI 15,00 audizione ad Ansaldo, Fabrizio Fabbri (Copasir).

Red-

(RADIOCOR) 06-04-26 19:30:35 (0386) 5 NNNN