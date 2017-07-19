Economia e finanza: gli avvenimenti di MERCOLEDI' 6 maggio

FINANZA - Milano: prosegue la XVI edizione del Salone del Risparmio, organizzato da Assogestioni. Alle ore 16,00 conferenza di Societe Generale Securities Services "Investimenti in economia reale: il ruolo strategico dei fondi alternativi nei portafogli istituzionali". Presso Allianz MiCo Milano Congressi. La manifestazione si conclude domani.

RIUNIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE - APPROVAZIONE DATI CONTABILI: Ariston Group, Banca Generali, Bper Banca, Campari Group, Cellularline, De Nora, Edison, FinecoBank, Nexi, Poste Italiane, Technogym, Tim, Zignago Vetro.

INCONTRI SOCIETA' QUOTATE - Conference call Ariston Group. Ore 15,00.

- Conference call Leonardo. Ore 15,30.

- Conference call Campari Group. 18,15.

- Conference call De Nora.

- Conference call Lottomatica Group.

ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI - Roma: assemblea ordinaria e straordinaria Eni. Ore 10,00.

Parte ordinaria: approvazione bilancio al 31/12/2025, destinazione utile d'esercizio, nomina cda, nomina collegio sindacale. Parte straordinaria: annullamento di azioni proprie da acquistare senza riduzione del capitale sociale, modifica statutaria. Piazzale Enrico Mattei, 1. DATI MACROECONOMICI - Cina: PMI servizi - Caixin, aprile. Ore 3,45.

- Francia: Produzione industriale m/m, marzo. Ore 8,45.

- Italia: PMI servizi, aprile. Ore 9,45.

- Francia: PMI servizi finale, aprile. Ore 9,50.

- Germania: PMI servizi finale, aprile. Ore 9,55.

- Italia: Istat - commercio al dettaglio, marzo. Ore 10,00.

- Eurozona: PMI servizi finale, aprile. Ore 10,00.

- Eurozona: PMI composito finale, aprile. Ore 10,00.

- Gran Bretagna: PMI servizi finale, aprile. Ore 10,30.

- Eurozona: PPI a/a, marzo. Ore 11,00.

- Stati Uniti: Nuovi occupati, stima ADP, aprile. Ore 14,15.

ECONOMIA - Milano: si apre la XXI Edizione di Netcomm Forum, dedicata quest'anno alla trasformazione del commercio digitale nell'era dell'intelligenza artificiale. Confcommercio Milano Lodi Monza Brianza partecipa con un proprio stand nell'area espositiva.

Presso l'Allianz MiCo, viale Ludovico Scarampo, angolo via Colleoni. La manifestazione si conclude domani.

- Milano: prende il via la decima edizione del Festival dello Sviluppo Sostenibile, promosso dall'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile. L'evento inaugurale "Ritorno al futuro.

Investimenti e politiche sostenibili in un mondo instabile".

Ore 9,00. Partecipa, tra gli altri, Barbara Cimmino, vicepresidente di Confindustria per l'Export e l'Attrazione degli Investimenti. Presso Palazzo Mezzanotte.

- Roma: evento "Competenze, Innovazione, Made in Italy: fattori indispensabili alla competitivita' dell'Italia nel mondo", organizzato da Unioncamere nell'ambito della Giornata nazionale del Made in Italy. Ore 10,00. Partecipano, tra gli altri, Andrea Prete, presidente Unioncamere; Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy (videomessaggio).

Piazza Sallustio, 21.

- Milano: presentazione della X edizione del Forum Teha "La roadmap del futuro per il Food&Beverage: quali evoluzioni e quali sfide per i prossimi anni". Ore 11,00. Presso la sede di Regione Lombardia, piazza Citta' di Lombardia 1.

- Roma: presentazione del volume di Gioacchino Garofoli "Sviluppo e crisi dell'economia italiana. Dal 1945 ad oggi".

Ore 17,00. Presso il Campus Luiss di viale Romania 32.

- Roma: presentazione del libro "Controrivoluzione: una storia politica del nostro tempo", di Giovanni Orsina, head del Dipartimento di Scienze Politiche, Luiss. Ore 17,30.

Partecipa, tra gli altri, Maurizio Tarquini, direttore generale di Confindustria. Presso la Luiss, viale Pola 12.

POLITICA E ATTIVITA' PARLAMENTARE CAMERA 10,00 Dl carburanti (Finanze) 10,00 audizioni Confesercenti; Confcommercio; Confartigianato e Cna; Ancpi; Confedilizia; Legacoop; consumatori su Ddl commercio centri storici (Attivita' produttive) 11,00 audizioni associazioni ed esperti su Ddl riforma elettorale (Affari costituzionali) 13,00 Dl carburanti (Finanze) 15,30 audizione assessore Agricoltura Regione Puglia, Francesco Paolicelli, su finanziamenti contrasto Xylella fastidiosa (Agricoltura) 14,00 audizioni associazioni ed esperti su Ddl riforma elettorale (Affari costituzionali) 14,45 audizioni Confcommercio; Uncem; Conferenza Regioni su relazione partecipazione Italia a Ue 2026 (Politiche Ue) 15,00 question time ministri (Aula) 16,45 Dl infrastrutture (Aula) 18,25 preannunciato voto fiducia Dl infrastrutture (Aula) 19,45 Dl infrastrutture (Aula) 21,00 Ddl delega professioni sanitarie (Affari sociali) SENATO 9,30 e 14,30 Dl fisco, Dl carburanti bis (Finanze) 10,00 Elezione presidente e un segretario (Affari Costituzionali) 10,00 e 14,00 Dl correttivo sicurezza (Affari Costituzionali) 10,00 Atti e proposte normative Ue su quadro finanziario pluriennale 2028-2034 (Bilancio) 12,00 Audizioni di Ripd e Opal su Relazione export-import armi in 2025 (Esteri) 13,00 Ddl ratifica accordo Ue-Costa d'Avorio partenariato economico interinale, Ddl ratifica trattati Italia-Vietnam su estradizione, trasferimento persone condannate e assistenza giudiziaria in materia penale (Esteri) ORGANISMI BICAMERALI 8,30 audizione Tatiana Giannone, responsabile beni confiscati 'Libera' (Antimafia) 14,00 audizione procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma, Francesco Lo Voi (Copasir).

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(RADIOCOR) 04-05-26 19:36:22 (0626) 5 NNNN