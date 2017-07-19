Economia e finanza: gli avvenimenti di MERCOLEDI' 3 giugno

FINANZA - Conferenza stampa di Carmignac, per presentazione outlook del secondo semestre 2026. Ore 11,00. In streaming.

- Milano: cerimonia per il XXX anniversario di quotazione di Banca Mediolanum. Ore 12,00. Partecipa, tra gli altri, Antonio Patuelli, presidente Abi. Presso Palazzo Mezzanotte.

RIUNIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE - APPROVAZIONE DATI CONTABILI: nessun appuntamento in agenda.

INCONTRI SOCIETA' QUOTATE - Nessun appuntamento in agenda.

ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI - Bologna: assemblea Ascopiave per bilancio al 31/12/25, distribuzione dividendo, nomina cda e collegio sindacale. Ore 9,00. Presso lo Studio Notarile Tassinari & Damascelli, via Galliera 8.

DATI MACROECONOMICI - Cina: PMI servizi - Caixin, maggio. Ore 3,45.

- Italia: PMI servizi, maggio. Ore 9,45.

- Francia: PMI servizi finale, maggio. Ore 9,50.

- Germania: PMI servizi finale, maggio. Ore 9,55.

- Eurozona: PMI servizi finale, maggio. Ore 10,00.

- Eurozona: PMI composito finale, maggio. Ore 10,00.

- Gran Bretagna: PMI servizi finale, maggio. Ore 10,30.

- Eurozona: PPI a/a, aprile. Ore 11,00.

- Stati Uniti: Nuovi occupati, stima ADP, maggio. Ore 14,15.

- Stati Uniti: Markit PMI Servizi finale, maggio. Ore 15,45.

- Stati Uniti: Markit PMI Composito finale, maggio. Ore 15,45.

- Stati Uniti: Ordinativi industriali m/m, aprile. Ore 16,00.

- Stati Uniti: Ordinativi, beni durevoli m/m finale, aprile.

Ore 16,00.

- Stati Uniti: Ordini beni durevoli ex-trasp m/m finale, aprile. Ore 16,00.

- Stati Uniti: Indice ISM non manifatturiero composito, maggio.

Ore 16,00. ECONOMIA - Parigi (Francia): si apre la riunione del Consiglio ministeriale dell'Ocse del 2026 "Definire le politiche industriali giuste per mercati aperti, crescita e prosperita'".

Ore 10,00. Presso la sede dell'Ocse. I lavori terminano domani.

- Milano: nuova edizione degli "NSA Integrity Awards", appuntamento dedicato ai temi della resilienza d'impresa, della sostenibilita' e dell'evoluzione dei criteri di valutazione del merito creditizio. Ore 10,00. Presso Palazzo Mezzanotte.

- Dalmine (Bg): evento di premiazione finale degli "School Tech Awards 2026", organizzato da Siemens. Ore 13,00. Presso Fondazione Dalmine.

- Roma: convegno "Africa & Mediterraneo. Tra cooperazione e sviluppo: il sistema Italia che costruisce", promosso dal senatore Marco Scurria. Ore 16,00. Partecipa, tra gli altri, Antonio Gozzi, special advisor di Confindustria per l'Autonomia Strategica Europea, il Piano Mattei e la Competitivita'. Presso la Biblioteca del Senato "Giovanni Spadolini", piazza della Minerva 38.

POLITICA E ATTIVITA' PARLAMENTARE CAMERA 11,00 audizione esperti Ddl riforma elettorale (Affari costituzionali) 11,30 mozioni giochi pubblici; Ddl proroga deleghe ministero Interno (Aula) 12,20 audizione Next Technology tecnotessile su normativa Ue di settore (Attivita' produttive) 13,00 audizione esperti Ddl riforma elettorale (Affari costituzionali) 13,00 Ddl responsabilita' professioni sanitarie (Affari sociali) 13,15 Dl piano casa (Ambiente e Lavori pubblici) 14,00 Dl lavoro (Lavoro) 14,00 risoluzione gratuita' cure superstiti Crans-Montana e inserimento 'malattia da ustione' nei lea (Affari sociali) 14,20 audizione Upa su Regolamento Ue 'omnibus digitale' (Trasporti) 14,30 audizioni Cnel; Regione Toscana su Ddl consorzi acque irrigue (Ambiente e Lavori pubblici) 15,00 relazione su deliberazione Consiglio ministri missioni internazionali 2026 (Esteri e Difesa riunite) 15,30 audizioni Aia; Agrocepi; Fare Verde su Ddl tutela equidi (Agricoltura) 16,00 Ddl delega riforma ordinamento commercialista (Giustizia) 16,15 Ddl florovivaismo (Agricoltura) 16,45 autorizzazioni Giunta su insindacabilita' e autorizzazioni; mozioni giochi pubblici; Ddl proroga deleghe ministero Interno; mozioni revisione Patto stabilita' e investimenti in armamenti (Aula) SENATO 12,00 Audizione di Iss su Ddl morte medicalmente assistita (Giustizia e Affari Sociali) 12,30 Ddl proroga termini Codice strada (Ambiente) 13,00 Dlgs mercati interni gas e idrogeno, Documento strategico pluriennale mobilita' ferroviaria (Ambiente) 13,30 Ddl ratifica Scambio Note Verbali Italia-Egitto proroga Memorandum d'intesa cooperazione difesa (Esteri) 13,30 Dlgs federalismo fiscale regionale, Dlgs mercati interni gas e idrogeno (Bilancio) 13,30 Audizioni di Eurispes, Marevivo, Legambiente, Wwf Italia, Italia Nostra, Sindaco di La Maddalena, Associazione difesa isola Pianosa, Associazione vallicoltori Grado, Comitato scuola Grado e Consorzio Grado Turismo, Ambasciatore disabilita' isole Eolie, Biodistretto Eolie, Associazione Ama le Eolie, Comitato Eolie 20-30, Anie Energia, Upi, Cnr, Ingv, Anspi, Societa' italiana telemedicina su Ddl isole minori (Ambiente) 14,00 Ddl polizia locale (Affari Costituzionali) 14,00 Audizione ministro Affari Ue, Pnrr e politiche coesione, Tommaso Foti, su fase finale Pnrr (Politiche Ue e Bilancio Senato e Camera) 14,15 Ddl riforma ordinamenti professionali (Giustizia) 14,30 Ddl protezione civile (Affari Costituzionali) 14,30 Ddl tutela crisi sovraindebitamento (Giustizia) 14,30 Ddl delega in materia farmaceutica (Affari Sociali) 15,00 Audizioni di Assoprofessioni e Conflavoro su Atti Ue su Accelerazione industriale e 'EU Inc.' (Industria) 15,00 Ddl registro dispositivi medici (Affari Sociali) 15,30 Dl carburanti ter (Finanze) 15,30 Atti Ue su Accelerazione industriale e 'EU Inc.' (Industria) 16,00 Dlgs sanzioni Tuf, Dlgs anti-riciclaggio (Giustizia e Finanze) 16,00 Affare assegnato su aree crisi industriale complessa (Industria) 16,30 Ddl morte medicalmente assistita, Dl correttivo sicurezza, Ddl consenso informato scuola, Ddl ratifica accordi internazionali (Aula).

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(RADIOCOR) 01-06-26 19:35:34 (0587) 5 NNNN