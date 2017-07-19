Economia e finanza: gli avvenimenti di MARTEDI' 17 marzo

FINANZA - Milano: cerimonia di presentazione dei ranking 2025 MergerLinks, dedicati ai Top Investment Bankers e ai Top M&A Lawyers in Italia. L'evento e' co-organizzato dal Gruppo Excellera. Ore 18,00. Presso Palazzo Touring Club Milano, corso Italia 10. RIUNIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE - APPROVAZIONE DATI CONTABILI: A2a, De Nora, I Grandi Viaggi, PharmaNutra, Poste Italiane.

INCONTRI SOCIETA' QUOTATE - Conference call A2a. Ore 16,30.

ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI - Nessun appuntamento in agenda. DATI MACROECONOMICI - Italia: Istat - Prezzi al consumo, febbraio. Ore 10,00.

- Italia: IPCA m/m finale, febbraio. Ore 10,00.

- Italia: IPCA a/a finale, febbraio. Ore 10,00.

- Germania: ZEW (Sit. corrente), marzo. Ore 11,00.

- Germania: ZEW (Sentiment econ.), marzo. Ore 11,00.

ECONOMIA - Pero (Mi): si apre il Security Summit Milano 2026, organizzato da Clusit in collaborazione con Astrea. Tre giorni dedicati a cybercrime, nuovi rischi, alla sfida dell'AI come alleata e minaccia. Presso Unahotels Expo Fiera Milano, via Giovanni Keplero 12. I lavori terminano il 19 marzo.

- Roma: giornata di apertura della Global Money Week 2026 "L'Educazione Finanziaria nella scuola: studenti, docenti, istituzioni", organizzata dall'Ivass in collaborazione con il Comitato Edufin. Ore 9,00. Partecipano, tra gli altri, Giancarlo Giorgetti, ministro dell'Economia e delle Finanze; Luigi Federico Signorini, presidente Ivass - direttore generale Banca d'Italia. Presso il Centro Convegni Carlo Azeglio Ciampi per l'Educazione monetaria e finanziaria, via Nazionale 190.

- Milano: XIV edizione di "Top Utility", l'appuntamento, organizzato da Althesys, che celebra le eccellenze nei servizi pubblici. Ore 9,30. Presso Palazzo Turati.

- Milano: evento Lens "Digitale e Intelligenza Artificiale: una priorita' strategica per Italia ed Europa", dedicato ai vertici di Imprese, Pa e Istituzioni, organizzato dagli Osservatori Digital Innovation del Politecnico di Milano in collaborazione con l'Ufficio del Parlamento europeo e la Rappresentanza della Commissione europea a Milano. Ore 9,30. Presso Palazzo Mezzanotte.

- Mogliano Veneto (Tv): convegno "La sostenibilita' nel nostro territorio, quali opportunita' e sfide?", organizzato da Confindustria Veneto Est nell'ambito della Settimana della Sostenibilita'. Ore 9,30. Partecipa, tra gli altri, Lara Ponti, vicepresidente di Confindustria per la Transizione Ambientale e gli Obiettivi Esg. Presso Move Hotels Venezia Nord, via Bonfadini 1.

- Roma: cerimonia di deposizione di una corona d'alloro da parte del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione del 165esimo anniversario dell'Unita' Nazionale.

Ore 9,45. Partecipa, tra gli altri, la presidente del Consiglio, Giorgia meloni. Presso l'Altare della Patria.

- Trieste: conferenza del Trentennale dell'Iniziativa Centro Europea (InCE), organizzata dal segretariato esecutivo InCE, in collaborazione con l'Istituto Affari Internazionali. Ore 10,30. Nel pomeriggio il Forum del Corridoio India-Medio Oriente-Europa (Imec). Ad entrambi gli eventi partecipano, tra gli altri, Antonio Tajani, ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale; Franco Dal Mas, segretario generale InCE; Massimiliano Fedriga, presidente della Regione Friuli-Venezia Giulia. Presso il Generali Convention Center.

- Roma: tavolo nazionale dedicato alle Piccole e Medie imprese, convocato dal ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso. Ore 10,30. Presso Palazzo Piacentini.

- Brescia: convegno "Riconquistare la leadership - Componentistica automotive, transizione energetica e sfide competitive", organizzato da Anfia in collaborazione con Confindustria Brescia, Camera di commercio di Torino e Camera di commercio di Brescia. Ore 11,00. Presso Confindustria Brescia, via Cefalonia 62.

- Roma: inaugurazione della mostra "80 anni di eccellenza industriale", a cura di Federmanager. Ore 12,00. Partecipa, tra gli altri, Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy. Presso Palazzo Piacentini.

- Roma: presentazione del 13esimo Rapporto sul mercato immobiliare residenziale, con focus sull'efficientamento energetico degli edifici e le previsioni 2026. Il Rapporto e' stato realizzato dalla Federazione italiana agenti immobiliari professionali (Fiaip), in collaborazione con Enea e I-Com (Istituto per la competitivita'). Ore 15,00. Presso il Senato della Repubblica, piazza Madama. Anche in streaming.

- Roma: convegno "La guerra in Iran. Dall'energia alle reti, dalla mobilita' alla logistica, scenari e risposte per trasformare la crisi in opportunita'", organizzato dal quotidiano Il Tempo. Ore 16,00. Partecipano, tra gli altri, Antonio Tajani, ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale; Riccardo Toto, direttore generale Renexia. Presso Palazzo Wedekind.

- Roma: l'Universita' Luiss ospita la presentazione del libro "Il prezzo della guerra", di Paolo Balduzzi, ricercatore presso l'Universita' Cattolica del Sacro Cuore, e Andrea Bignami, caporedattore di Sky TG24; un'occasione di confronto sui costi economici e politici dei conflitti e sulle loro implicazioni per l'Europa e l'economia globale. Ore 18,00.

Partecipa, tra gli altri, Emma Marcegaglia, presidente di Marcegaglia Holding. Presso il Campus Luiss di Viale Pola 12.

POLITICA E ATTIVITA' PARLAMENTARE SENATO 13,30 Audizioni di Consiglio nazionale ingegneri, Consiglio nazionale architetti, Italia Nostra, Cgil, Cisl e Uil su Ddl stati (Cultura e Ambiente).

Red-

(RADIOCOR) 16-03-26 19:34:44 (0595) 5 NNNN