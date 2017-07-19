Economia e finanza: gli avvenimenti di LUNEDI' 20 aprile

FINANZA - Nessun appuntamento in agenda.

RIUNIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE - APPROVAZIONE DATI CONTABILI: Ops Italia, Risanamento.

INCONTRI SOCIETA' QUOTATE - Nessun appuntamento in agenda.

ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI - Assemblea ordinaria e straordinaria Lottomatica. Ore 12,00.

Parte ordinaria: approvazione bilancio 2025, destinazione utile d'esercizio, nomina cda e collegio sindacale. Parte straordinaria: annullamento azioni proprie senza riduzione del capitale sociale e conseguente modifica statutaria. In streaming. DATI MACROECONOMICI - Cina: Tasso prime rate a 5 anni, aprile. Ore 3,00.

- Cina: Tasso prime rate a 1 anno, aprile. Ore 3,00.

- Germania: PPI a/a, marzo. Ore 8,00.

- Germania: PPI m/m, marzo. Ore 8,00.

- Italia: Istat - Produzione nelle costruzioni, febbraio. Ore 10,00.

ECONOMIA - Milano: Il Giornale e Moneta presentano "Il Santo Graal dell'Energia", un appuntamento di confronto e approfondimento sui grandi temi dell'energia di oggi e di domani. Ore 9,30.

Partecipa, tra gli altri, Gilberto Pichetto Fratin, ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. Presso la Fondazione Feltrinelli, viale Pasubio 5.

- Roma: la Commissione Nazionale per le Societa' e la Borsa presenta il convegno "Rendicontazione di sostenibilita' delle societa' quotate italiane. Evoluzione normativa e sfide future". Ore 9,30. Partecipa, tra gli altri, Gabriella Alemanno, commissaria Consob. Via Claudio Monteverdi, 35.

- Roma: assemblea dei delegati della Fondazione Enasarco. Ore 9,30. Partecipano, tra gli altri, Patrizia De Luise, presidente Enasarco; Daria Perrotta, ragioniera generale dello Stato; Franco Massi, segretario generale della Corte dei Conti; Mario Pepe, presidente Covip; Gianfranco Di Vaio, head of Investor Cdp; Emanuele Levi, a.d. e d.g. Cdp Venture Capital; Stefano Scalera, a.d. Invimit Sgr; Regina Corradini D'Arienzo, a.d. e d.g. Simest; Renato Ravanelli, a.d. F2i Sgr.

Presso la Sala dei Gruppi parlamentari di Palazzo Montecitorio, via di Campo Marzio 78.

- Roddi (Cn): evento stampa per il completamento dell'Autostrada A33 Asti-Cuneo. Ore 10,30. Partecipano, tra gli altri, Matteo Salvini, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti; Alberto Cirio, presidente della regione Piemonte; Umberto Tosoni, a.d. Gruppo Astm. Presso Campo Base Itinera.

- Forli': conferenza stampa per presentare il report del Centro Studi di Confindustria Romagna su costi energetici e impatto della crisi in Medio Oriente sulle imprese del territorio.

Ore 11,30. Via Punta di ferro, 2/A. Anche in streaming.

- Milano: presentazione del primo rapporto dedicato alle societa' benefit sul territorio lombardo. Ore 12,00. Presso Palazzo Lombardia.

- Milano: nell'ambito della mostra-evento "Interni Materiae" al FuoriSalone, Veolia Italia presenta in conferenza stampa "Infinity", un'installazione interattiva sulla sicurezza ecologica realizzata dall'artista Marco Nereo Rotelli. Ore 14,30. Presso l'Universita' degli Studi, via Festa del Perdono 7.

- Roma: l'Universita' Luiss ospita una nuova edizione del TEDx, dedicata al tema "Lasciare Spazio". Ore 15,00. Partecipa, tra gli altri, Paolo Benanti, docente Luiss. Presso il Campus Luiss di viale Romania 32.

- Milano: conferenza stampa di presentazione dei contenuti dell'Accordo Quadro tra Regione Lombardia e Intesa Sanpaolo.

Ore 15,30. Presso Palazzo Lombardia.

- Roma: la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, incontra il presidente del Kenya, William Ruto. Ore 15,30. Presso Palazzo Chigi.

- Roma: evento "Autonomia strategica Ue e Unione dei risparmi e degli investimenti", organizzato da Parlamento e Commissione Eu. Ore 17,00. Partecipa, tra gli altri, Antonio Patuelli, presidente Abi. Piazza Venezia, 6C. Anche in streaming.

Red-

(RADIOCOR) 17-04-26 19:31:30 (0667) 5 NNNN