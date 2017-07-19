Economia e finanza: gli avvenimenti di LUNEDI' 16 marzo
FINANZA - Nessun appuntamento in agenda.
RIUNIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE - APPROVAZIONE DATI CONTABILI: Acinque, Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna, Cellularline, Comer Industries, Dexelance, Eurotech, Gabetti, Garofalo Health Care, Moltiply Group, Revo Insurance, Tamburi Investment Partners.
INCONTRI SOCIETA' QUOTATE - Conference call Dexelance. Ore 18,00. ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI - Nessun appuntamento in agenda. DATI MACROECONOMICI - Cina: Vendite al dettaglio a/a, febbraio. Ore 3,00.
- Cina: Investimenti fissi urbani cumulati a/a, febbraio. Ore 3,00.
- Cina: Vendite al dettaglio cumulate a/a, febbraio. Ore 3,00.
- Cina: Produzione industriale cumulata a/a, febbraio. Ore 3,00.
- Cina: Produzione industriale a/a, febbraio. Ore 3,00.
- Stati Uniti: Indice Empire Manufacturing, marzo. Ore 13,30.
- Stati Uniti: Produzione industriale m/m, febbraio. Ore 14,15.
- Stati Uniti: Impiego capacita' produttiva, febbraio. Ore 14,15.
- Stati Uniti: Indice Mercato Immobiliare NAHB, marzo. Ore 15,00.
- Stati Uniti: Indice anticipatore m/m, gennaio. Ore 15,00.
ECONOMIA - Roma: conferenza stampa di presentazione della Giornata Nazionale del Made in Italy 2026. Ore 10,30. Partecipa, tra gli altri, Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy. Presso il Salone degli Arazzi di Palazzo Piacentini.
- Bologna: conferenza stampa di presentazione della prima edizione del Festival Tecno'polis, in programma dal 19 al 21 marzo, promosso da Comune e Citta' metropolitana di Bologna, insieme a Regione Emilia-Romagna, dedicato a esplorare il rapporto tra tecnologia, scienza e societa'. Ore 11,00.
Presso Palazzo d'Accursio.
- Milano: presentazione del libro "Denaro al femminile: una sfida possibile", di Chiara Galgani e Valeria Santoro. Ore 16,30. Presso la sala eventi, al 27esimo piano della Torre PwC, piazza delle Tre Torri 2.
Red-
(RADIOCOR) 13-03-26 19:31:38 (0625) 5 NNNN