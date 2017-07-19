Economia e finanza: gli avvenimenti di LUNEDI' 13 aprile
FINANZA - Milano: presentazione del 29esimo "Report trimestrale del Digital Gold Institute" sull'ecosistema Bitcoin, crypto-asset e blockchain. Ore 17,45. Via Filippo Sassetti, 32.
- Il Gruppo Lvmh comunica i risultati del primo trimestre 2026.
Ore 18,00. In streaming.
RIUNIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE - APPROVAZIONE DATI CONTABILI: nessun appuntamento in agenda.
INCONTRI SOCIETA' QUOTATE - Nessun appuntamento in agenda.
ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI - Nessun appuntamento in agenda. DATI MACROECONOMICI - Stati Uniti: Vendite di case esistenti (mln ann.), marzo.
Ore 16,00.
ECONOMIA - Milano: evento legato alle celebrazioni per il 140esimo anniversario dalla fondazione di Legacoop. Visita ai nuovi spazi di Foody Ortomercato. Ore 8,00. Via Cesare Lombroso, 54.
- Vado Ligure (Sv): evento di celebrazione del 120esimo anniversario del sito di Alstom di Vado Ligure. Ore 10,30.
Presso lo stabilimento di via Tecnomasio 2.
- Roma: giornata nazionale del Made In Italy del Settore Farmaceutico, organizzata da Farmindustria. Ore 10,30.
Partecipa, tra gli altri, Riccardo Di Stefano, delegato del presidente di Confindustria per Education e Open Innovation.
Presso il Campus Pharma Academy, via di Val Cannuta 200.
- Torino: firma dell'accordo tra Universita' degli Studi di Torino e Fondazione europea per la formazione. Si avvia una collaborazione strategica dedicata allo sviluppo delle competenze, alla ricerca e al rafforzamento dell'ecosistema territoriale. Ore 11,00. Via Verdi, 8. - Roma: nel contesto delle iniziative legate alla Giornata Nazionale del Made in Italy, Open Fiber promuove l'incontro "Fibra ottica: il futuro del Made in Italy". Ore 11,00.
Partecipa, tra gli altri, Giuseppe Gola, a.d. Open Fiber.
Presso la sede Open Fiber, via Laurentina 449.
- Milano: assemblea della Lega Calcio Serie A. Ore 11,30. Via Ippolito Rosellini, 4.
- Milano: l'assessore regionale all'Universita', Ricerca e Innovazione, Alessandro Fermi, presenta il Cluster Tecnologico Lombardo del Made in Italy - Sistema Cosmetico. Ore 12,00.
Presso Palazzo Lombardia.
- Roma: prende il via l'evento "Forward: l'innovazione circolare costruisce il futuro", organizzato da Mics - Made in Italy Circolare e Sostenibile. Ore 13,00. Partecipa, tra gli altri, Lara Ponti, vicepresidente di Confindustria per la Transizione Ambientale e gli Obiettivi Esg. Presso Auditorium della Tecnica, viale Tupini 65. I lavori si concludono domani.
- Milano: conferenza "L'Automotive tra sfide nazionali e condizionamenti europei. La parola al mercato", organizzata da Federauto. Ore 14,00. Presso Aci Milano, corso Venezia 43.
- Milano: in occasione del 60esimo anniversario di Danone Italia, evento "60 anni di Danone: crescere creando valore - Oltre la parita' di genere: salute, persone e cura per un impatto positivo". Ore 14,00. Presso la sede di Danone Italia, via Carlo Farini 41.
- Roma: "Impatta Disrupt, il Festival dell'Innovability", una giornata dedicata al tema della sfida demografica e del futuro del patto tra generazioni. Ore 14,30. Partecipano, tra gli altri, Valeria Vittimberga, direttore generale Inps; Gabriele Fava, presidente Inps. Presso la Casa del Cinema, largo Marcello Mastroianni 1.
- Washington (Stati Uniti): Riunione Primaverile Fmi-Banca Mondiale. Alle ore 15,00, conferenza Iosco-Fmi su finanza e mercati.
- Firenze: incontro organizzato da Confindustria Toscana, Centro e Costa, in cui si discute di imprese e contesto internazionale, della criticita' dei mercati e di scenari futuri. Ore 17,30. Partecipa, tra gli altri, Antonio Patuelli, presidente Abi. Via Valfonda, 9.
Red-
(RADIOCOR) 10-04-26 19:33:54 (0598) 5 NNNN