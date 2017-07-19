Economia e finanza: gli avvenimenti di LUNEDI' 11 maggio

FINANZA - Nessun appuntamento in agenda.

RIUNIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE - APPROVAZIONE DATI CONTABILI: Banca Mps, Beewize, BFF Bank, Fincantieri, Iren, Mediobanca, Pharmanutra, Seco, Valsoia.

INCONTRI SOCIETA' QUOTATE - Conference call Fincantieri. Ore 16,00.

ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI - Assemblea Unidata per bilancio al 31/12/25, destinazione risultato d'esercizio, distribuzione dividendo, nomina collegio sindacale. Ore 10,00 In streaming.

DATI MACROECONOMICI - Cina: CPI m/m, aprile. Ore 3,30.

- Cina: PPI a/a, aprile. Ore 3,30.

- Cina: CPI a/a, aprile. Ore 3,30.

- Stati Uniti: Vendite di case esistenti (mln ann.), aprile.

Ore 16,00. ECONOMIA - Milano: si apre "Siderweb Forum 2026", evento ideato e organizzato dalla community dell'acciaio, in cui si discute di mercato, scenari geopolitici, sfide e trend globali. Presso il Milan Marriott Hotel, via G. Washington 66. I lavori terminano il 13 maggio.

- Milano: evento "L'evoluzione dei Rapporti tra Fisco e Contribuenti e il Ruolo del Codis", organizzato da Odcec Milano in collaborazione con il Coordinamento degli Ordini dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della Lombardia (Codis) e dalla Direzione Regionale Lombardia dell'Agenzia delle Entrate (Dre). Ore 10,00. Partecipano, tra gli altri, Maurizio Leo, viceministro dell'Economia e delle Finanze; Vincenzo Carbone, direttore dell'Agenzia delle Entrate.

Presso l'Auditorium San Fedele, via Hoeply 3/b.

- Milano: il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, visita la Fondazione Renzo Piano. Ore 10,30. A seguire, alle ore 12,00, il presidente partecipa alla Cerimonia in occasione dell'80esimo anniversario del concerto di riapertura della Scala riscostruita.

- Roma: conferenza stampa Gruppo Fs "Cantieri 2026: avanzamento lavori e prossime tappe". Ore 11,00. Partecipano, tra gli altri, Aldo Isi, a.d. e d.g. di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo Fs); Giuseppe Inchingolo, chief corporate Affairs, Communication & Sustainability Officer del Gruppo FS. Presso l'Auditorium di Villa Patrizi, piazza della Croce Rossa 1.

- Roma: conferenza stampa di presentazione della settima edizione del "Phygital Sustainability Expo", l'evento nazionale dedicato alla cultura della sostenibilita', in programma a Roma il 4 e 5 giugno. Ore 11,30. Partecipa, tra gli altri, Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy. Presso il Mimit.

- Rho (Mi): prende il via "Tuttofood 2026", la fiera B2B internazionale di riferimento per l'intero ecosistema agroalimentare. Nella giornata, alle ore 12,45, Inalpi Holding celebra i 60 anni di attivita'. Alle ore 14,00 il talk "DOP Economy: il valore europeo delle Indicazioni Geografiche tra competitivita' e territori". Partecipa, tra gli altri, Francesco Lollobrigida, ministro dell'Agricoltura, della Sovranita' Alimentare e delle Foreste. Presso Rho Fiera Milano.

La manifestazione si conclude il 14 maggio.

- Torino: si apre la Convention annuale di Banca Mediolanum.

Ore 14,00. Presso la Inalpi Arena, corso Sebastopoli 123. I lavori terminano domani.

- Venezia: si apre la quarta edizione di "Space Meetings Veneto", appuntamento di riferimento internazionale per l'industria spaziale e aeronautica, promosso dalla Regione del Veneto e dalla Rete Innovativa Regionale AIR - Aerospace Innovation and Research. Nella giornata, alle ore 15,00, l'Investment Forum. Presso le Procuratie Vecchie di Piazza San Marco. La manifestazione si conclude il 13 maggio.

- Milano: forum di Deloitte "Luxury Reloaded", dedicato al settore del turismo di lusso, chiamato a ridefinire identita', valori e modelli di crescita. Ore 17,00. Presso la Galleria Deloitte, piazza Sant'Eufemia 3.

- Milano: Arca Fondi organizza la presentazione del volume "Conoscere l'economia per scegliere meglio", con la partecipazione della co-autrice Elsa Fornero, professoressa onoraria di Economia Politica presso l'Universita' di Torino.

Ore 18,00. Presso la sede di Arca Fondi, via Disciplini 3.

Red-

(RADIOCOR) 08-05-26 19:31:57 (0704) 5 NNNN