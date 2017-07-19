Economia e finanza: gli avvenimenti di GIOVEDI' 7 maggio
FINANZA - Milano: si conclude la XVI edizione del Salone del Risparmio, organizzato da Assogestioni. Alle ore 11,00 il convegno "Tutela del risparmio, fiducia e crescita: il ruolo degli Arbitri nel sistema finanziario", organizzato dall'Arbitro per le Controversie Finanziarie della Consob. Presso Allianz MiCo Milano Congressi.
- Pero (Mi): "Negotiation Forum", appuntamento organizzato da ROI Group, dedicato alla negoziazione come competenza trasversale sempre piu' centrale per ruoli e funzioni diverse.
Ore 9,30. Presso Una Hotels Expo Fiera Milano. Anche in streaming.
- Torino: cerimonia di premiazione di eccellenze nel settore bancario, organizzata da BancaFinanza. Ore 10,30.
Partecipano, tra gli altri, Antonio Patuelli, presidente Abi; Gian Maria Gros-Pietro, vicepresidente vicario Abi; Camillo Venesio, vicepresidente Abi; Marco Elio Rottigni, direttore generale Abi. Presso l'Hotel Principi di Piemonte, via Piero Gobetti 15.
RIUNIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE - APPROVAZIONE DATI CONTABILI: Ascopiave, Azimut, Banca Ifis, Banca Mediolanum, Banca Mps, Banca Profilo, Banco di Desio e della Brianza, Brembo, Cementir Holding, Comer Industries, D'Amico International Shipping, Enel, Eurocommercial Properties, Fine Foods & Pharmaceuticals, Generalfinance, IGD, Intercos, Iveco Group, Mediobanca, Pirelli, Safilo, Sit, Terna.
INCONTRI SOCIETA' QUOTATE - Conference call Bper Banca. Ore 10,00.
- Conference call FinecoBank. Ore 11,00.
- Conference call Poste Italiane. Ore 12,30.
- Conference call D'Amico International Shipping. Ore 14,00.
- Conference call Tim. Ore 14,30.
- Conference call Banca Ifis. Ore 15,00.
- Conference call Nexi.
- Conference call Sit.
ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI - Assemblea Rcs MediaGroup, per approvazione bilancio al 31.12.2025, destinazione utile d'esercizio. Ore 10,00. In streaming. - Roma: assemblea ordinaria Leonardo, per approvazione bilancio 2025, destinazione utile d'esercizio, nomina cda. Ore 10,30.
Piazza Monte Grappa, 4.
- Assemblea ordinaria Cairo Communication, per approvazione bilancio 2025, destinazione risultato d'esercizio, nomina cda, nomina collegio sindacale. Ore 11,00.
DATI MACROECONOMICI - Germania: Ordini all'industria m/m, marzo. Ore 8,00.
- Cina: Riserve in valuta estera, aprile. Ore 10,00.
- Eurozona: Vendite al dettaglio m/m, marzo. Ore 11,00.
- Stati Uniti: Richieste di sussidio, settim. Ore 14,30.
- Stati Uniti: Sussidi di disoccupazione esistenti, settim.
Ore 14,30.
- Stati Uniti: Costo unitario del lavoro t/t ann. prelim. T1.
Ore 14,30.
- Stati Uniti: Produttivita' (ex agricol.) t/t ann. prelim.
T1.
Ore 14,30.
- Stati Uniti: Spesa in costruzioni, marzo. Ore 16,00. ECONOMIA - Milano: si conclude la XXI Edizione di Netcomm Forum, dedicata quest'anno alla trasformazione del commercio digitale nell'era dell'intelligenza artificiale. Presenti tra gli altri, come espositore, Spring Gds, provider internazionale di logistica per l'e-commerce e Confcommercio Milano Lodi Monza Brianza, con un proprio stand nell'area espositiva. Presso l'Allianz MiCo, viale Ludovico Scarampo, angolo via Colleoni.
- Latina: conferenza di apertura della LXXX Assemblea Nazionale di Elsa Italia. Ore 14,00. Partecipa, tra gli altri, Fausto Bianchi, presidente Piccola Industria Confindustria e vicepresidente Confindustria. Presso il Comune di Latina, piazza del Popolo 1.
- Roma: evento "Una nuova riforma elettorale: i pro e i contro", organizzato dal Dipartimento di Scienze Politiche della Luiss, in collaborazione con il Centro Italiano Studi Elettorali (Cise). Ore 15,00. Presso il Campus Luiss di viale Romania 32.
- Roma: il Press Office Luiss e la Scuola di Giornalismo Luiss promuovono la seconda edizione del "Prix des Journaux 2026", premio dedicato alla valorizzazione dell'attivita' editoriale delle redazioni studentesche della Luiss. Ore 15,00. Presso il Campus Luiss di viale Pola 12.
- Milano: evento "Dalla Co2 al valore sociale: come cambia la misurazione dell'impatto energetico", organizzato da E.ON Italia, in collaborazione con il Politecnico di Milano. Ore 17,00. Presso la sede del Politecnico, via Raffaele Lambruschini 4/b.
- Ferrara: presentazione del libro di Guido Carli "Per la stabilita' monetaria e il mercato. Gli interventi su "Bancaria" negli anni da Governatore", organizzata dall'Associazione di Cultura Economica e Politica "Guido Carli", Camera di commercio di Ferrara Ravenna e Fondazione di Ferrara. Ore 17,00. Partecipa, tra gli altri, Antonio Patuelli, presidente Abi. Largo Castello, 10.
POLITICA E ATTIVITA' PARLAMENTARE - Roma: la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, incontra il primo ministro della Repubblica di Polonia, Donald Tusk. Ore 15,30.
Presso Palazzo Chigi. CAMERA 9,30 Dl infrastrutture; mozione rilancio aree interne (Aula) 13,30 Ddl delega riforma ordinamento forense (Giustizia) 13,30 Ddl delega societa' gestione di beni culturali (Cultura) 13,30 Ddl delega professioni sanitarie (Affari sociali) 13,45 question time ministero Lavoro (Lavoro) 14,15 audizione Cgil, Cisl, Uil e Ugl su Ddl salario minimo (Lavoro) 14,00 schemi intese preliminari per autonomia differenziata con Regioni (Affari costituzionali) 14,10 Dlgs revisione incentivi; Dlgs direttiva mercato comune gas; Ddl commercio centri storici, Ddl vigilanza cooperative (Attivita' produttive) ORGANISMI BICAMERALI 8,30 audizione Enpap (Enti previdenziali) 8,30 audizione capo dipartimento sviluppo sostenibile ministero Ambiente, Laura D'Aprile, su rifiuti tessili (Ecomafie) 8,45 audizione Crif (Enti previdenziali).
Red-
(RADIOCOR) 04-05-26 19:37:02 (0628) 5 NNNN