Economia e finanza: gli avvenimenti di GIOVEDI' 4 giugno

FINANZA - Nessun appuntamento in agenda.

RIUNIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE - APPROVAZIONE DATI CONTABILI: nessun appuntamento in agenda.

INCONTRI SOCIETA' QUOTATE - Nessun appuntamento in agenda.

ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI - Nessun appuntamento in agenda. DATI MACROECONOMICI - Spagna: Produzione industriale a/a, aprile. Ore 9,00.

- Eurozona: Vendite al dettaglio m/m, aprile. Ore 11,00.

- Stati Uniti: Richieste di sussidio, settim. Ore 14,30.

- Stati Uniti: Sussidi di disoccupazione esistenti, settim.

Ore 14,30.

- Stati Uniti: Costo unitario del lavoro t/t ann. finale, T1.

Ore 14,30.

- Stati Uniti: Produttivita' (ex agricol.) t/t ann. finale, T1.

Ore 14,30.

ECONOMIA - Parigi (Francia): si conclude la riunione del Consiglio ministeriale dell'Ocse del 2026 "Definire le politiche industriali giuste per mercati aperti, crescita e prosperita'".

Presso la sede dell'Ocse. - Milano: si apre il "Festival Green & Blue 2026", progetto editoriale di la Repubblica dedicato alla sostenibilita'.

Partecipa, tra gli altri, il ministro dell'Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin. Presso il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia "Leonardo da Vinci". La manifestazione si conclude il 6 giugno.

- Roma: evento "Geopolitica: tra fattori di rischio e opportunita'", organizzato dall'Abi in collaborazione con Abiservizi. Ore 9,00. Partecipa, tra gli altri, Marco Elio Rottigni, direttore generale Abi. Presso le Scuderie di Palazzo Altieri.

- Roma: assemblea Confcooperative Lavoro e Servizi "Il valore del lavoro, l'economia sociale di mercato". Ore 9,30. Partecipa, tra gli altri, Marina Calderone, ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali. Presso Palazzo della Cooperazione, via Torino 146.

- Roma: convegno Enac "Tra un'epoca e un'altra: verso quale trasporto aereo?", in occasione della presentazione del Fact Book 2026, il rapporto annuale del Centro ITSM - Iccsai Transport and Sustainable Mobility. Ore 9,30. Partecipano, tra gli altri, Pierluigi Di Palma, presidente Enac; Edoardo Rixi, viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti; Joerg Eberhart, a.d. Ita Airways. Presso la Sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, via Santa Maria in Via 37/b.

- Roma: evento "Energia, la sfida. Giornata Mondiale dell'Ambiente, canali di approvvigionamento, ricalibratura del mix di fonti energetiche, istanze di risparmio dei consumatori.

Quali risposte", organizzato da Il Tempo. Ore 10,00.

Partecipa, tra gli altri, Gilberto Pichetto Fratin, ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. Presso gli Horti Sallustiani, piazza Sallustio 21.

- Milano: presentazione del primo "Manifesto della sostenibilita' dell'industria ittica", a cura di Ancit. Ore 10,30.

Partecipa, tra gli altri, Lara Ponti, vicepresidente di Confindustria per la Transizione Ambientale e gli Obiettivi Esg. Presso Palazzo dei Giureconsulti.

- Roma: nell'ambito del Phygital Sustainability Expo, Stati Generali Europei sulla Cultura della Sostenibilita', Premio Made in Italy Sostenibile 2026 - III Edizione, co-organizzato con Parlamento Europeo, Commissione Europea, Regione Lazio, Assessorato ai Grandi Eventi del Comuni di Roma e Sapienza Universita' di Roma. Ore 18,00. Partecipa, tra gli altri, Barbara Cimmino, vicepresidente di Confindustria per l'Export e l'Attrazione degli Investimenti. Presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

POLITICA E ATTIVITA' PARLAMENTARE CAMERA 9,30 Ddl delega energia nucleare (Aula) 12,45 Dl lavoro (Lavoro) 12,50 question time ministri (Aula) 13,15 audizioni Aifa; Farmindustria; Federchimica-Assobiotec su regolamento europeo sulle biotecnologie (Politiche Ue) 13,30 Ddl riforma elettorale (Affari costituzionali) 13,45 question time ministero Imprese e Made in Italy (Attivita' produttive) 13,50 Ddl porti (Trasporti) 14,00 Ddl delega energia nucleare (Aula) 14,00 audizioni presidente Agcom, Giacomo Lasorella; Meta su Regolamento Ue 'omnibus digitale' (Trasporti) SENATO 8,30 Audizione di Alberto Stefani, presidente Veneto su intesa preliminare su autonomia (Affari Costituzionali) 9,30 Relazioni consuntiva 2025 e programmatica 2026 su partecipazione Italia in Ue (Politiche Ue) 9,15 Dl carburanti ter (Finanze) 10,00 Ddl educazione sentimentale in scuole, Ddl assistenza sanitaria cittadini non residenti in Ue o Paesi Efta, Ddl indagini informatiche, Sindacato ispettivo (Aula) 15,00 Question time (Aula) ORGANISMI MONOCAMERALI SENATO 13,30 Audizione di Dario Scannapieco, amministratore delegato e direttore generale di CdP (Banche) ORGANISMI BICAMERALI 8,30 audizione Confindustria Assoimmobiliare (Enti previdenziali).

Red-

(RADIOCOR) 01-06-26 19:35:45 (0588) 5 NNNN