Economia e finanza: gli avvenimenti di GIOVEDI' 19 marzo
FINANZA - Roma: evento "Stakeholder engagement: misurare l'impatto per creare valore", organizzato da A2A in collaborazione con Assonime. Ore 11,00. Partecipano, tra gli altri, Massimo Tononi, presidente di Assonime e del Comitato per la Corporate Governance; Roberto Tasca, presidente di A2A. Presso la sede di Assonime, piazza Venezia 11.
- Roma: Capital Markets Update 2026 di Eni. Ore 14,00. Presso Palazzo Mattei, piazzale Enrico Mattei 1.
- Milano: il Gruppo Mondadori presenta i risultati FY2025.
Ore 16,00. Presso la libreria Rizzoli, Galleria Vittorio Emanuele II, 11/12.
RIUNIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE - APPROVAZIONE DATI CONTABILI: Aedes, Arnoldo Mondadori Editore, B&C Speakers, Datalogic, Enel, FNM, Italian Exhibition Group, Ratti, Recordati, Technogym, Unidata.
INCONTRI SOCIETA' QUOTATE - Conference call Arnoldo Mondadori Editore.
- Conference call Eni.
- Conference call Unidata.
ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI - Nessun appuntamento in agenda. DATI MACROECONOMICI - Giappone: Ordinativi di macchinari m/m, gennaio. Ore 0,50.
- Giappone: Produzione industriale m/m finale, gennaio. Ore 5,30.
- Gran Bretagna: Tasso di disoccupazione ILO, gennaio. Ore 8,00.
- Gran Bretagna: Retribuzioni medie, gennaio. Ore 8,00.
- Italia: Istat - Prezzi delle abitazioni, IV trimestre. Ore 10,00 - Eurozona: Costo del lavoro Eurozona, T4. Ore 11,00.
- Stati Uniti: Richieste di sussidio, settim. Ore 13,30.
- Stati Uniti: Sussidi di disoccupazione esistenti, settim.
Ore 13,30.
- Stati Uniti: Indice Philadelphia Fed, marzo. Ore 13,30.
- Stati Uniti: Vendite di nuove case (mln ann.), gennaio. Ore 15,00.
ECONOMIA - Francoforte: consiglio direttivo della Bce.
- Pero (Mi): si conclude il Security Summit Milano 2026, organizzato da Clusit in collaborazione con Astrea. Tre giorni dedicati a cybercrime, nuovi rischi, alla sfida dell'AI come alleata e minaccia. Presso Unahotels Expo Fiera Milano, via Giovanni Keplero 12.
- Bruxelles (Belgio): riunione del Consiglio Europeo.
Partecipa, tra gli altri, la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.
- Bologna: prende il via la prima edizione di Tecno'polis, il festival, promosso da Comune e Citta' metropolitana di Bologna, insieme a Regione Emilia-Romagna, dedicato a esplorare il rapporto tra tecnologia, scienza e societa'. Presso il Tecnopolo Dama, via Stalingrado 84/3. La manifestazione si conclude il 21 marzo.
- Roma: si conclude l'evento di "presentazione dell'edizione 2026 del Libro Bianco Valore Acqua", organizzato da Althesys, Gruppo Teha-Ambrosetti. Presso l'Acquario Romano, piazza Manfredo Fanti 47.
- Milano: "Real Estate & Finance Summit 2026", organizzato da Il Sole 24 Ore. Ore 9,45. Presso Adi Design Museum.
- Roma: evento internazionale "AI to tackle the non-take-up of social security benefits". Ore 10,00. Partecipano, tra gli altri, Gabriele Fava, presidente Inps; Valeria Vittimberga, d.g.
Inps. Presso la sede Inps di Palazzo Wedekind.
- Milano: evento stampa di Regeneron Italia, azienda leader nel campo delle biotecnologie. Ore 11,00. Via Vittor Pisani, 22.
- Roma: Fondazione Leonardo Ets presenta alla Camera dei Deputati il Report "L'Italia nell'era dell'IA. Crescita, sfide e prospettive di una rivoluzione in corso". Ore 15,00.
Partecipa, tra gli altri, Alessio Butti, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all'innovazione tecnologica e alla transizione digitale. Presso la Sala della Regina.
- Roma: la Luiss ospita la presentazione del numero 3/2025 della rivista Economia Italiana, dedicato alla svolta radicale che sta riportando le politiche industriali al centro del dibattito europeo. Ore 16,15. Presso il Campus Luiss di Viale Romania 32.
Red-
(RADIOCOR) 16-03-26 19:36:15 (0598) 5 NNNN