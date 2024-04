Economia e finanza: gli avvenimenti di GIOVEDI' 18 aprile

FINANZA - Roma: il presidente dell'Arbitro per le Controversie Finanziarie, Gianpaolo Eduardo Barbuzzi, presenta la Relazione annuale 2023. Ore 11,00. Via Claudio Monteverdi, 35.

- Roma: la fondazione OneSight EssilorLuxottica Italia presenta il suo Bilancio Sociale 2023, all'interno del III congresso nazionale S.I.S.O. Ore 12,00. Ergife Palace Hotel.

RIUNIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE APPROVAZIONE DATI CONTABILI: Bialetti Industrie.

INCONTRI SOCIETA' QUOTATE - Nessun appuntamento in agenda.

ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI - Milano: assemblea Banca Generali. Ore 9,30. Per bilancio al 31/12/23, nomina cda. Corso Italia, 6.

- Basiglio (Mi): assemblea Banca Mediolanum. Ore 10,00. Per bilancio al 31/12/23, nomina cda e collegio sindacale. Via Ennio Doris - Palazzo Meucci.

- Brugine (Pd): assemblea ordinaria e straordinaria Carel Industries. Ore 10,00. Parte ordinaria: bilancio al 31/12/23, nomina cda e collegio sindacale, proposta di autorizzazione acquisto e disposizione azioni proprie. Parte straordinaria: modifiche statutarie. Via dell'Industria, 11.

- Verona: assemblea Banco BPM. Ore 10,00. Per bilancio al 31/12/23. Piazza Nogara, 2.

- Mestre (Ve): assemblea Banca Ifis. Ore 10,00. Per bilancio al 31/12/23. Via E. Gatta, 11.

- Bologna: assemblea IGD Siiq. Ore 10,00. Per bilancio al 31/12/23, nomina cda e collegio sindacale. Via Trattati Comunitari Europei 1957-2007, 13.

- Grassobbio (Bg): assemblea ordinaria e straordinaria Tesmec. Ore 10,30. Parte ordinaria: bilancio al 31/12/23.

Parte straordinaria: modifiche statutarie. Via Zanica, 17.

- Milano: assemblea ordinaria e straordinaria BFF Bank. Ore 11,00. Parte ordinaria: bilancio al 31/12/23, nomina cda e collegio sindacale. Parte straordinaria: modifiche statutarie. Via Domenichino, 5.

- Milano: assemblea Equita Group. Ore 11,00. Per bilancio al 31/12/23. Via Filippo Turati, 9.

- Desio (Mb): assemblea Banco di Desio e della Brianza. Ore 11,00. Per bilancio al 31/12/23. Ore 11,00. Via Rovagnati, 1.

- Milano: assemblea Prysmian. Ore 14,00. Per bilancio al 31/12/23. Via Chiese, 6.

DATI MACROECONOMICI - Eurozona: Acea presenta i dati relativi al mese di marzo sulle immatricolazioni di autovetture in Europa. Ore 8,00.

- Stati Uniti: richieste di sussidio. Ore 14,30.

- Stati Uniti: sussidi di disoccupazione esistenti. Ore 14,30.

- Stati Uniti: indice Philadelphia Fed, aprile. Ore 14,30.

- Stati Uniti: vendite di case esistenti, marzo. Ore 16,00.

ECONOMIA - Washington: a margine dei lavori della sessione primaverile del Fmi e della Banca Mondiale, conferenza stampa della direttrice generale del FMI, Kristalina Georgieva, sull'agenda politica globale. Ore 8,00.

- Bruxelles: il vicepresidente della Banca centrale europea, Luis de Guindos, presenta la relazione annuale Bce. Ore 9,15.

- Roma: evento Confindustria Moda e Accessori "Made in Italy Superbrand". Ore 9,30. Partecipa, tra gli altri, Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy. Via Giovanni Branca, 122.

- Roma: evento "Artigianato cuore del Made in Italy", organizzato dal Mimit in collaborazione con Confartigianato, CNA e Casartigiani. Ore 10,30. Partecipa, tra gli altri, Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy.

Palazzo Piacentini.

- il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, partecipa in videocollegamento al Festival EuroMediterraneo dell'Economia. Ore 11,00.

- Bergamo: nell'ambito della rassegna "Bergamo Next Level 2024", conferenza stampa "Universita' Imprenditoriale per la Bergamo del futuro: formazione, innovazione e partnership", organizzata dall'Universita' degli studi di Bergamo, Intesa Sanpaolo, Fondazione Carlo Pesenti Ets, Fondazione Emilio Lombardini. Ore 14,00. Piazzale Sant'Agostino, 2.

- Roma: conferenza stampa "Made in Italy Days Amazon". Ore 15,00. Partecipa, tra gli altri, Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy. Palazzo Piacentini.

- Roma: simposio "Piu' spazio per tutti!", organizzato da Fondazione Roma. Ore 17,00. Partecipano, tra gli altri, Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy; Teodoro Valente, presidente ASI. Palazzo Sciarra.

POLITICA E ATTIVITA' PARLAMENTARE - Bruxelles (Belgio): Giorgia Meloni, presidente del Consiglio, partecipa al Consiglio europeo.

CAMERA 13,30 relazione missioni internazionali (Esteri e Difesa riunite) 13,30 parere Def (Lavoro) 13,30 Ddl Autonomia differenziata (Affari costituzionali) 13,45 parere Def (Attivita' produttive) 13,50 audizioni capo Protezione civile, Fabrizio Curcio; Autorita' di bacino su Ddl ricostruzione post-calamita' (Ambiente e Lavori pubblici) 14,00 Ddl cybersicurezza (Affari costituzionali e Giustizia riunite) 14,00 documento conclusivo su AI (Attivita' produttive) 14,00 Ddl inserimento lavorativo vittime violenze di genere (Lavoro) 14,30 Ddl formazione tecnologica professionale (Cultura) 14,30 risoluzione utilizzo dai sanitari (Affari sociali) SENATO 9,00 Ddl premierato (Affari Costituzionali) 9,00 Audizioni esperti su Ddl missioni internazionali (Esteri) 9,15 Def (Finanze) 9,45 Dl superbonus (Finanze) 10,00 Sindacato ispettivo (Aula) 13,00 Audizioni Digital Angels, Telsy Spa ed esperti su sviluppo AI (Ambiente) 14,00 Audizione di Leonardo Spa su utilizzo AI nel settore delle infrastrutture (Ambiente) 14,00 Dl Pnrr (Bilancio) 15,00 Question time (Aula) ORGANISMI BICAMERALI 8,30 audizione Ismea (Ecomafie) 13,30 audizione direttore Agenzia dogane e monopoli, Roberto Alesse (Ecomafie).

Red-

(RADIOCOR) 16-04-24 19:31:21 (0753) 5 NNNN