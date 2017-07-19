Economia e finanza: gli avvenimenti di GIOVEDI' 14 maggio

FINANZA - Milano: Accenture Banking Conference 2026 "The Reinvented Bank - Le persone al centro, la tecnologia al fianco", appuntamento dedicato all'evoluzione del settore bancario.

Ore 10,00. Presso gli studi di Sky Italia, via Luigi Russolo 4.

RIUNIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE - APPROVAZIONE DATI CONTABILI: A2a, Acea, Alerion, Altea Green Power, Aquafil, Biesse, Cairo Communication, Carel Industries, Cembre, Class Editori, Cy4Gate, Datalogic, doValue, Equita Group, Eurotech, Fila, FNM, Gabetti, Garofalo Health Care, Gefran, Gvs, Italian Exhibition Group, Moltiply Group, Orsero, Revo Insurance, Sabaf, Salvatore Ferragamo, Sys-Dat, Technoprobe, Tinexta, Toscana Aeroporti, Trevi Finanziaria Industriale, TXT e-solutions, Unipol, Webuild.

INCONTRI SOCIETA' QUOTATE - Conference call Sys-Dat.

- Conference call Sabaf. Ore 16,00.

- Conference call A2a. Ore 16,30.

ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI - Assemblea Ferretti, per approvazione bilancio 2025, destinazione utile d'esercizio, nomina cda, nomina collegio sindacale. Ore 10,00. In streaming.

- Roma: assemblea Enav, per approvazione bilancio 2025, destinazione utile d'esercizio, nomina cda. Ore 11,00. Via Salaria, 716.

- Trieste: assemblea ordinaria e straordinaria Fincantieri.

Ore 11,00. Parte ordinaria: approvazione bilancio 2025, destinazione risultato d'esercizio, nomina collegio sindacale. Parte straordinaria: emissione di azioni ordinarie, prive di valore nominale, da attribuire ai dipendenti della Societa'. Via San Francesco, 5.

DATI MACROECONOMICI - Gran Bretagna: PIL t/t 1a stima, T1. Ore 8,00.

- Gran Bretagna: Bilancia commerciale (totale - GBP), marzo.

Ore 8,00.

- Gran Bretagna: Bilancia commerciale (non UE - GBP), marzo.

Ore 8,00.

- Gran Bretagna: Produzione industriale m/m, marzo. Ore 8,00.

- Spagna: IPCA a/a finale, aprile. Ore 9,00.

- Stati Uniti: Richieste di sussidio, settim. Ore 14,30.

- Stati Uniti: Sussidi di disoccupazione esistenti, settim.

Ore 14,30.

- Stati Uniti: Prezzi all'import m/m, aprile. Ore 14,30.

- Stati Uniti: Vendite al dettaglio ex-auto m/m, aprile. Ore 14,30.

- Stati Uniti: Vendite al dettaglio m/m, aprile. Ore 14,30.

- Stati Uniti: Scorte delle imprese m/m, marzo. Ore 16,00.

ECONOMIA - Rho (Mi): si conclude "Tuttofood 2026", la fiera B2B internazionale di riferimento per l'intero ecosistema agroalimentare. Presso Rho Fiera Milano.

- Milano: si conclude Step Italy Conference 2026 "Wealth in transition: Managing complexity in a changing world", appuntamento di riferimento per i professionisti della pianificazione patrimoniale. Presso il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci.

- Roma: si conclude l'Assemblea Plenaria del Consiglio Generale degli Italiani all'Estero (Cgie). Presso la Farnesina.

- Milano: XXVI convegno annuale dell'Osservatorio Agici- Accenture sulle Utilities "Lo sviluppo delle infrastrutture delle Utilities: un asset per la sicurezza e la competitivita' del Paese". Ore 9,00. Presso Palazzo Clerici.

- Roma: convegno annuale 2026 di AssoNext "Pmi, mercati dei capitali e sovranita' industriale tra criticita' e prospettive. Opzioni di crescita per il sistema Italia". Ore 9,00. Presso la Camera dei Deputati, Palazzo Montecitorio.

- Varenna (Lc): 67esimo convegno Studi Amministrativi di Varenna, organizzato dalla Provincia di Lecco con le Province di Como e di Sondrio e in collaborazione con Regione Lombardia, con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il tema di quest'anno "Le amministrazioni pubbliche nell'era dell'intelligenza artificiale". Ore 9,30.

Partecipano, tra gli altri, Paolo Zangrillo, ministro per la Pubblica Amministrazione; Alessio Butti, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio per l'Innovazione. Presso Villa Monastero.

- Milano: l'Osservatorio Design Thinking del Politecnico di Milano presenta la ricerca "Design in Action: as a value creation practice". Ore 9,30. Via Giovanni Durando, 10.

- Coriano (Rn): VIII Edizione del Sustainable Economy Forum, organizzato da Confindustria e dalla Comunita' di San Patrignano. Ore 9,30. Partecipano, tra gli altri, Emanuele Orsini, presidente Confindustria; Angelo Camilli, vicepresidente di Confindustria per il Credito, la Finanza e il Fisco; Gabriele Buia, delegato del presidente per il Piano Casa; Leopoldo Destro, delegato del presidente per i Trasporti, la Logistica e l'Industria del Turismo; Marco Nocivelli, vicepresidente di Confindustria per le Politiche Industriali e il Made in Italy; Aurelio Regina, delegato del presidente di Confindustria per l'Energia. Via San Patrignano, 53.

- Roma: VIII Conferenza nazionale sull'economia circolare, organizzata dal Circular Economy Network. Ore 10,00.

Partecipa, tra gli altri, Lara Ponti, vicepresidente Confindustria per la Transizione Ecologica e gli Obiettivi Esg. Presso la Biblioteca Nazionale Centrale, via Castro Pretorio 105.

- Milano: presentazione alla stampa di "SpacePlus", il nuovo Erp sviluppato da Cegeka per supportare la trasformazione digitale delle Pmi. Ore 11,00. Presso la sede di Comin & Partners, via Agnello 20.

- Milano: convegno "Il contributo delle imprese italiane alla decarbonizzazione del trasporto delle merci", organizzato da Anfia e Anita. Ore 12,30. Presso Fiera Milano - Hall 14 Transpotec Arena.

POLITICA E ATTIVITA' PARLAMENTARE CAMERA 9,30 Ddl edilizia residenziale pubblica; Ddl delega riforma ordinamento forense; Ddl terapie digitali; Ddl costituzionale tutela vittime reato; Ddl pubblicita' sentenze assoluzione o proscioglimento (Aula) 14,00 Ddl professione avvocato (Affari costituzionali) 14,00 Ddl delega energia nucleare (Ambiente e Attivita' produttive riunite) 14,15 audizioni esperti su Ddl riforma elettorale (Affari costituzionali) SENATO 8,30 Incontro con rappresentante permanente Italia presso Ue, Vincenzo Celeste (Politiche Ue) 9,00 Dl correttivo sicurezza (Affari Costituzionali) 9,00 Sindacato ispettivo (Industria) 9,15 Dl carburanti ter (Finanze) 9,30 Dlgs Tuir (Finanze) 10,00 Sindacato ispettivo (Aula) 15,00 Question time (Aula) ORGANISMI BICAMERALI 8,30 audizione direttore Agenzia del Demanio, Alessandra dal Verme (Enti previdenziali) 8,40 audizione Cdp (Semplificazione) Red-.

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