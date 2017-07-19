Economia e finanza: gli avvenimenti della settimana -2

MERCOLEDI' 13 maggio -------------------- FINANZA - Nessun appuntamento in agenda.

RIUNIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE - APPROVAZIONE DATI CONTABILI: Acinque, Arnoldo Mondadori Editore, B&C Speakers, Buzzi, Caleffi, Centrale del Latte d'Italia, Digital Bros, Esprinet, Fiera Milano, Geox, Gruppo Hera, Immsi, Italmobiliare, Mfe-MediaForEurope, Neodecortech, NewPrinces, Rai Way, Rcs, Snam, Wiit, Zest, INCONTRI SOCIETA' QUOTATE - Conference call Arnoldo Mondadori Editore. Ore 17,00.

- Conference call Snam. Ore 16,30.

- Conference call Wiit.

- Conference call Recordati. Ore 14,00.

- Conference call Rai Way. Ore 17,30.

- Conference call Geox. Ore 17,40.

ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI - Casale Monferrato (Al): assemblea ordinaria e straordinaria Buzzi. Ore 10,30. Parte ordinaria: approvazione bilancio, destinazione risultato d'esercizio, nomina cda, nomina collegio sindacale. Parte straordinaria: proposta di annullamento di azioni proprie senza riduzione del capitale sociale, modifica statutaria. Via Luigi Buzzi, 6.

DATI MACROECONOMICI - Francia: Tasso di disoccupazione, T1. Ore 7,30.

- Francia: IPCA m/m finale, aprile. Ore 8,45.

- Francia: IPCA a/a finale, aprile. Ore 8,45.

- Francia: CPI m/m Ex Tob, aprile. Ore 8,45.

- Eurozona: PIL a/a 2a stima, T1. Ore 11,00.

- Eurozona: Occupazione t/t flash, T1. Ore 11,00.

- Eurozona: PIL t/t 2a stima, T1. Ore 11,00.

- Eurozona: Produzione industriale m/m, marzo. Ore 11,00.

- Stati Uniti: PPI m/m, aprile. Ore 14,30.

- Stati Uniti: PPI (escl. alimentari, energia) m/m, aprile.

Ore 14,30. ECONOMIA - Milano: si conclude "Siderweb Forum 2026", evento ideato e organizzato dalla community dell'acciaio, in cui si discute di mercato, scenari geopolitici, sfide e trend globali. Presso il Milan Marriott Hotel, via G. Washington 66.

- Venezia: si conclude la quarta edizione di "Space Meetings Veneto", appuntamento di riferimento internazionale per l'industria spaziale e aeronautica, promosso dalla Regione del Veneto e dalla Rete Innovativa Regionale AIR - Aerospace Innovation and Research.

- Milano: evento "Ifs Connect Italy 2026", dedicato a innovazione, tecnologia e networking. Presso il Magna Pars Perfume Hotel, via Vincenzo Forcella 6.

- Milano: prende il via Step Italy Conference 2026 "Wealth in transition: Managing complexity in a changing world", appuntamento di riferimento per i professionisti della pianificazione patrimoniale. Presso il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci. L'evento si conclude domani.

- Venezia: nell'ambito dello Space Meetings Veneto, convegno "Agricoltura lunare, anzi spaziale: l'ecosistema che cresce", organizzato da Veneto Agricoltura. Ore 9,00. Presso la Hall 2 del Terminal Passeggeri.

- Lugano (Svizzera): quarta edizione di "Swissquote Trading Day". Ore 9,30. Presso il Lac.

- Milano: incontro "Connessioni Sostenibili. Affrontare le sfide ambientali e sociali: dal contesto all'azione", organizzato da AzzeroCO2 in collaborazione con Legambiente e patrocinato dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. Ore 10,00. Presso il Talent Garden, via Arcivescovo Calabiana 6.

- Bologna: evento "R2I - Research to Innovate Italy - Le Regioni italiane per l'innovazione del Paese". Ore 10,00.

Partecipa, tra gli altri, Riccardo Di Stefano, delegato del presidente di Confindustria per Education e Open Innovation.

Piazza della Costituzione, 3.

- Roma: cerimonia di firma delle convenzioni relative agli interventi del "Turismo delle Radici", finanziati con il Fondo Sviluppo e Coesione. Ore 10,00. Partecipa, tra gli altri, Antonio Tajani, ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Presso la Farnesina.

- Roma: Giornata nazionale di Confcommercio "Legalita', ci piace!". Ore 10,00. Partecipano, tra gli altri, Carlo Sangalli, presidente Confcommercio; Matteo Piantedosi, ministro dell'Interno. Presso la sede Confcommercio, piazza G.G. Belli 2.

- Milano: conferenza stampa "Da smart ad autonomi: la roadmap di Siemens per gli edifici del futuro". Ore 11,00. Presso Spazio IlluMI, via Mazzini 12.

- Roma: si apre l'Assemblea Plenaria del Consiglio Generale degli Italiani all'Estero (Cgie). Ore 11,00. Partecipa, tra gli altri, Antonio Tajani, ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Presso la Farnesina. I lavori terminano domani.

- Napoli: firma del Protocollo d'Intesa tra il Gruppo Bei e la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il Sud, e conferenza "La Bei per la Zes", organizzata da Bei in collaborazione con l'Associazione Bancaria Italia (Abi), Confindustria e Confindustria Campania. Ore 12,00. Partecipa, tra gli altri, Natale Mazzuca, vicepresidente di Confindustria per le Politiche Strategiche per lo Sviluppo del Mezzogiorno.

Presso Confindustria Campania, Palazzo Partanna, piazza dei Martiri 58.

- Milano: evento "Economia reale: leva di crescita per mercato e imprese", organizzato da Anthilia Capital Partners. Ore 14,30. Presso la Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, viale Pasubio 5.

- Milano: evento "L'arte di crescere. La scelta consapevole delle Pmi", organizzato da Assolombarda. Ore 17,00.

Partecipa, tra gli altri, Fausto Bianchi, presidente Piccola Industria Confindustria e vicepresidente Confindustria. Presso Assolombarda, via Pantano 9.

Red-

(RADIOCOR) 08-05-26 19:33:58 (0709) 5 NNNN