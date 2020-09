Dl agosto: emendamento M5S apre a prestiti obbligazionari di Sport e Salute

In via sperimentale per il prossimo anno (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 23 set - La possibilita' per la societa' Sport e Salute di emettere prestiti obbligazionari e' prevista da un emendamento presentato al Dl agosto dai senatori M5S Agnese Gallicchio, Gianmauro Dell'Olio e Sergio Puglia. La possibilita' e' consentita "in via sperimentale" per reperire sul mercato risorse utili ad assicurare il finanziamento di "progetti ad alto potenziale di sviluppo in ambito sportivo e ad elevato impatto valoriale e sociale", entro un limite massimo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. La proposta, che e' tra quelle 'segnalate' in commissione Bilancio del Senato, prevede che i prestiti potranno essere emessi tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2021 e "integralmente rimborsati per un valore pari a 101 per cento del loro valore nominale, gia' comprensivo di interessi".

Sara' un Dpcm a stabilire modalita' e tempi per il rimborso.

