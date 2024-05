Diasorin: Rosa, inizio d'anno migliore delle attese, Covid superato -2

Fiduciosi sulle guidance, pronti a lancio Liaison Plex (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 10 mag - Per quanto riguarda il Liaison Plex, la nuova piattaforma di diagnostica molecolare per cui Diasorin ha ottenuto a marzo il via libera della Fda statunitense, 'tutte le attivita' sono state completate, e anche le attivita' di training, siamo in fase di inventario del prodotto" ha spiegato il ceo. "Stiamo lavorando su una customer base importante e siamo positivi sul lancio (che avverra' esclusivamente negli Usa quest'anno ndr). Penso che ne parleremo nel terzo o quarto trimestre dell'anno'. Esclusi i mercati in crescita degli Usa e dell'Europa, che rappresentano l'85% del mercato complessivo di Diasorin, nel resto del mondo 'c'e' stata una performance molto buona in Cina - con una crescita del 13% - per effetto del confronto con l'anno scorso, in cui il primo trimestre era stato piu' debole a causa del Covid'. Nel futuro 'ci aspettiamo che produrra' un trend positivo in termini di crescita di volumi', si tratta 'certamente di un'opportunita'' ma 'nulla di paragonabile al mercato statunitense'. Nelle geografie restanti 'non stiamo crescendo per via di un ritardo nelle vendite nel Middle East per via di quello che sta accadendo: in passato avevano un buon business mentre ora, seppure non ci sia un embargo, il trasporto navale e' molto complesso'. Il management si dice 'molto fiducioso' sulle guidance che, riguardo all'ebitda adjusted margin 'possiamo dire che saremo piu' vicini al 33%' grazie alla 'fortissima partenza dell'anno'.

