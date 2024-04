Dexelance: Sasso, buon primo trimestre, nel 2024 cresceremo e faremo acquisizioni -2

Abbiamo cassa e risorse per l'M&A (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 20 apr - 'Il mercato globale del design nel 2023 ha realizzato un giro d'affari di circa 47 miliardi di euro e sta vivendo una fase di normalizzazione, dopo l'exploit del 2021 e 2022. Crediamo che anche quest'anno si attestera' attorno ai livelli del 2023, registrando una variazione positiva o negativa dell'1% circa.

Sta andando bene il settore del contract, un po' meno quello retail e questo in tutto il mondo. Per quanto ci riguarda, riteniamo di poter continuare a crescere e battere il mercato, come abbiamo sempre fatto', ha spiegato Sasso, sottolineando di riferirsi a una crescita organica. 'Faremo inoltre acquisizioni, sono nel nostro dna: ne abbiamo sempre annunciata una all'anno e cosi' vogliamo continuare.

Ovviamente c'e' bisogno del consenso dell'altro partner, ma entro l'anno contiamo di annunciare un'operazione', ha aggiunto il numero uno di Dexelance, asserendo inoltre che sono in corso contatti con tanti imprenditori: 'la quotazione dell'anno scorso e il nostro azionista Tip hanno fatto esplodere i nostri contatti con le aziende'. Il manager ha spiegato che il gruppo sta guardando nei comparti nei quali Dexelance e' gia' presente, dalle cucine, alle forniture e luce fino al luxury contract custom, ossia realizzazioni di arredo per negozi fashion e di lusso, oltre che in nuovi settori, quali quelli del bagno e dell'arredo outdoor. 'Il nostro brand Gervasoni realizza il suo 25% del fatturato con l'outdoor, ma altrimenti non abbiamo una societa' specifica di questo tipo. Dopo il Covid abbiamo pero' capito quanto sia importante'. Quanto alle risorse che verranno utilizzate, il ceo ha spiegato: 'ci siamo recentemente quotati, non ci mancano i capitali: abbiamo molta cassa e l'anno scorso, in sede di ipo, abbiamo fatto un aumento di capitale di circa 80 milioni. Inoltre possiamo sempre ricorrere leggermente all'indebitamento bancario'.

