Cucinelli: "siamo quotati da 12 anni, facciamo profitti giusti"

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 10 apr -"Noi siamo quotati in Borsa da 12 anni, con un multiplo molto alto, facciamo profitti giusti". Lo ha detto Brunello Cucinelli, presidente esecutivo dell'omonima casa di moda, ospitato alla Luiss Guido Carli in occasione della proiezione del film 'Brunello.

Il visionario garbato'. "Abbiamo un'idea di sostenibilita' umana, una sostenibilita' spirituale. C' e' una sostenibilita' tecnologica, quanto bisogna star connessi, c'e' una sostenibilita' morale, siamo un'azienda italiana".

Per essere credibili "bisogna essere veri. Se sai che l'azienda guadagna il giusto compri" i suoi prodotti.

In generale Cucinelli si e' detto "ottimista. L'Europa avra' un secolo d'oro. Siamo vere democrazie. La nostra democrazia e' una della piu' belle al mondo, alla nostra Costituzione si sono ispirati. Ma dobbiamo fare tutte cose di qualita'".

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(RADIOCOR) 10-04-26 12:44:45 (0308) 5 NNNN