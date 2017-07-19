Confinvest: oro, il consolidamento del metallo giallo nel nuovo equilibrio monetario - PAROLA AL MERCATO -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 3 mag - Il metallo giallo abbandona cosi' la sua natura di asset puramente ciclico per assumere una valenza sempre piu' politica e sistemica, inserendosi all'interno di una trasformazione piu' ampia del sistema finanziario globale. Il debasement delle valute fiat, avviato dopo la crisi del 2008 e accelerato negli ultimi anni, rappresenta uno dei driver principali di questa dinamica. La progressiva erosione del potere d'acquisto delle valute, insieme alla compressione dei rendimenti reali, riduce le alternative credibili e rafforza il ruolo dell'oro come riserva di valore. Anche la geopolitica, in questa prospettiva, smette di essere una variabile episodica e tende a diventare una condizione strutturale.

Il target degli 8.000 dollari non rappresenta oggi lo scenario base, ma inizia a configurarsi come una traiettoria coerente in un orizzonte compreso tra il 2027 e il 2030, qualora i processi gia' in atto dovessero accelerare. Non si tratta di una previsione mainstream, ma di una proiezione che prova a incorporare variabili politiche e sistemiche che il mercato, almeno per ora, non sembra ancora prezzare pienamente.

Per gli investitori, questa fase richiede quindi una lettura piu' articolata. Il breve termine puo' continuare a essere caratterizzato da movimenti laterali o da correzioni, ma il quadro di fondo resta orientato al rialzo. Le dinamiche piu' rilevanti non sono piu' soltanto quelle cicliche, bensi' quelle strutturali. In questo senso, l'oro non puo' piu' essere valutato esclusivamente in termini di prezzo: e' anche un indicatore della trasformazione in atto nel sistema monetario globale. Ed e' proprio per questo che livelli che oggi appaiono estremi potrebbero diventare progressivamente piu' plausibili man mano che il mercato iniziera' a riconoscere la portata del cambiamento in corso *CEO di Confinvest "Il contenuto delle notizie e delle informazioni trasmesse con il titolo "Parola al mercato" non puo' in alcun caso essere considerato una sollecitazione al pubblico risparmio o la promozione di alcuna forma di investimento ne' raccomandazioni personalizzate a qualsiasi forma di finanziamento. Le analisi contenute nelle notizie trasmesse nella specifica rubrica sono elaborate dalla societa' a cui appartiene il soggetto espressamente indicato come autore.

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(RADIOCOR) 03-05-26 13:22:45 (0213) 5 NNNN